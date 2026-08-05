ZEAL Network wächst weiter und erzielt Rekord-Halbjahresumsatz
ZEAL Network zündet im ersten Halbjahr 2026 den Turbo: Rekordumsatz, starkes Kundenwachstum und ein boomendes Lotterie- sowie Games-Geschäft prägen die Bilanz.
Foto: Tipp24 AG
- ZEAL Network steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 20 % auf 121,8 Mio. € – der höchste Halbjahresumsatz der Unternehmensgeschichte.
- Die Zahl der registrierten Neukunden stieg um 32 % auf den Rekordwert von 659.000; das EBITDA erhöhte sich um 10 % auf 38,9 Mio. €.
- Das Lotteriegeschäft war der wichtigste Wachstumstreiber: Die Lotterieumsätze stiegen um 20 % auf 110,6 Mio. €, das Transaktionsvolumen um 13 % auf 595,9 Mio. €.
- Mit der im April gestarteten Traumautoverlosung erweiterte ZEAL sein Portfolio auf drei Soziallotterien; die erste Saison war erfolgreich und ein Porsche GT3 RS wurde Anfang Juli ausgeliefert.
- Auch das Games-Geschäft wuchs: Die monatlich aktiven Nutzer stiegen um 34 % auf 35.000, während die Umsätze um 17 % auf 7,8 Mio. € zunahmen.
- ZEAL bestätigte die EBITDA-Jahresprognose von 70–75 Mio. € unter normalen Jackpot-Bedingungen; die Umsatzprognose von 250–260 Mio. € wird nach Klärung des IFRS-Ausweises für SevenCanyon angepasst.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts, bei ZEAL Network ist am 05.08.2026.
Der Kurs von ZEAL Network lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,24 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,80EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.
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