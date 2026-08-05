voestalpine: Solider Start ins Geschäftsjahr 2026/27
voestalpine startet mit Rückenwind ins Geschäftsjahr 2026/27: Umsatz, Ergebnis und Cashflow legen deutlich zu, während Verschuldung sinkt und Zukunftsprojekte voranschreiten.
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- **Solide Geschäftsentwicklung im 1. Quartal 2026/27:** Der Umsatz stieg um 2,4 % auf 4,0 Mrd. EUR, das EBITDA auf 495 Mio. EUR und das EBIT um 78,8 % auf 307 Mio. EUR.
- **Deutlicher Ergebniszuwachs:** Das Ergebnis vor Steuern mehr als verdoppelte sich auf 279 Mio. EUR; das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 84,6 % auf 196 Mio. EUR. Rund 100 Mio. EUR des EBITDA waren durch Einmaleffekte beeinflusst.
- **Starker Cashflow und geringere Verschuldung:** Der Free Cashflow lag bei 224 Mio. EUR, wobei etwa 150 Mio. EUR aus dem Verkauf von voestalpine BÖHLER Profil stammten. Die Nettofinanzverschuldung sank auf 1,0 Mrd. EUR, die Gearing Ratio auf 12,9 %.
- **Positive Entwicklung wichtiger Geschäftsbereiche:** Railway Systems erhielt mit Rail Baltica einen Großauftrag über 470 Mio. EUR; auch das Luftfahrtgeschäft und die Lagertechnik entwickelten sich positiv. Automotive Components blieb hingegen vom schwierigen europäischen Automobilmarkt belastet.
- **Ausbau internationaler Produktionskapazitäten und Dekarbonisierung:** In den USA wurden die Kapazitäten für Längsträger verdoppelt; in Kanada entsteht ein neues Werk für Bahninfrastruktur. Zudem sollen die Elektrolichtbogenöfen in Linz und Donawitz im ersten Halbjahr 2027 starten.
- **Ausblick unverändert:** Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten erwartet voestalpine für das Geschäftsjahr 2026/27 weiterhin ein EBITDA zwischen 1,60 und 1,85 Mrd. EUR. Die Beschäftigtenzahl sank um 1,8 % auf 48.640 Vollzeitäquivalente.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei voestalpine ist am 05.08.2026.
Der Kurs von voestalpine lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,73EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,10 % im
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