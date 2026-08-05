ElringKlinger: Q2 2026 mit profitablem Wachstum und E-Mobility-Schub
ElringKlinger setzt im zweiten Quartal 2026 starke Akzente: kräftiges Umsatzplus, höhere Profitabilität, boomende E-Mobility und verbesserter Cashflow untermauern den bestätigten Ausblick.
Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa
- **Umsatzwachstum:** Der Konzernumsatz stieg im 2. Quartal 2026 um 17,3 % auf **478,9 Mio. EUR**; organisch wuchs ElringKlinger sogar um **18,6 %**, während die globale Fahrzeugproduktion um 0,2 % sank.
- **Verbesserte Profitabilität:** Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf **28,9 Mio. EUR** nach 24,2 Mio. EUR im Vorjahr; die bereinigte EBIT-Marge stieg auf **6,0 %**. Im ersten Halbjahr lag sie bei **6,4 %**.
- **E-Mobility als Wachstumsmotor:** Der Umsatz im Geschäftsfeld E-Mobility legte um **114 % auf 85,4 Mio. EUR** zu und macht inzwischen **18 % des Konzernumsatzes** aus.
- **Breites Segment- und Regionalwachstum:** Alle wesentlichen Absatzregionen und Segmente entwickelten sich positiv; besonders das Erstausrüstungsgeschäft sowie Ersatzteilgeschäft und Kunststofftechnik trugen zum Wachstum bei.
- **Deutlich besserer Cashflow und Working Capital:** Der operative Free Cashflow verbesserte sich im zweiten Quartal auf **51,9 Mio. EUR**. Das Net Working Capital sank auf **346,6 Mio. EUR**, die Quote von 25,2 % auf **20,2 %**.
- **Jahresausblick bestätigt:** Trotz geopolitischer und handelspolitischer Unsicherheiten erwartet ElringKlinger 2026 weiterhin leichtes organisches Umsatzwachstum, eine bereinigte EBIT-Marge von **rund 6–7 %**, einen leicht positiven Free Cashflow und einen bereinigten ROCE von **8–9 %**.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ElringKlinger ist am 05.08.2026.
Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9075EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im
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