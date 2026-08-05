Lenzing legt deutlich zu und treibt die Transformation voran
Lenzing meldet für das erste Halbjahr 2026 einen klaren Ergebnissprung – trotz rückläufiger Umsätze steigen Gewinn, Cashflows und Margen deutlich, gestützt von strikter Strategie.
Foto: Lenzing Group
- Lenzing erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein deutlich verbessertes Ergebnis: Der Gewinn nach Steuern stieg auf 35,6 Mio. Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt (Vorjahr: 15,2 Mio. Euro).
- Der Free Cashflow erhöhte sich auf 45,8 Mio. Euro, während der operative Cashflow auf 160,4 Mio. Euro stieg; maßgeblich waren Working-Capital-Steuerung und Vorratsabbau.
- Der Umsatz sank wegen des Rückzugs aus margenschwachen Fasern und geringerer Zellstofferlöse auf 1,27 Mrd. Euro; das EBITDA lag bei 239,2 Mio. Euro und die EBITDA-Marge bei 18,9 Prozent.
- Lenzing beschleunigt die Strategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“: Das Nonwovens-Geschäft soll wachsen, während sich das Textilgeschäft auf Premiumsegmente und strategische Kunden konzentriert.
- Das Performance-Programm soll zusätzlich 120 Mio. Euro gegenüber 2025 einsparen und bis Ende 2027 vollständig ergebniswirksam werden; bereits 2025 wurden Einsparungen von über 200 Mio. Euro erzielt.
- Mittelfristig strebt Lenzing wieder Umsatzwachstum, eine EBITDA-Steigerung um 150 Mio. Euro, eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 Prozent und einen Verschuldungsgrad von unter 2,5x an.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 05.08.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,30 % im Plus.
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