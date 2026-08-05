Amgen wird erneut etwas optimistischer - Anleger unbeeindruckt

THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Beim Umsatz rechnet der im Dow Jones notierte Arzneimittelhersteller jetzt mit einem Anstieg auf 38,2 bis 39,4 Milliarden Dollar, wie er am Dienstagabend in Thousand Oaks mitteilte. Zuvor hatte der Konzern eine Spanne von 37,1 bis 38,5 Milliarden im Visier. Am oberen Ende der Bandbreite würde der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent steigen.

Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Experten hatten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet. Das Papier konnte daher nachbörslich nur minimal auf 391 Dollar zulegen. Die Amgen-Aktie hatte Ende Juli mit 398 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.