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    Amgen wird erneut etwas optimistischer - Anleger unbeeindruckt

    Für Sie zusammengefasst
    • Amgen hebt Umsatzprognose auf 38,2 bis 39,4 Mrd
    • Repatha und Evenity treiben das Quartalswachstum weiter
    • Amgen hebt Jahresziel für Gewinn je Aktie leicht an
    Amgen wird erneut etwas optimistischer - Anleger unbeeindruckt
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    THOUSAND OAKS (dpa-AFX) - Der US-Biotechkonzern Amgen hat nach einem starken zweiten Quartal erneut die Prognose für das laufende Jahr erhöht. Beim Umsatz rechnet der im Dow Jones notierte Arzneimittelhersteller jetzt mit einem Anstieg auf 38,2 bis 39,4 Milliarden Dollar, wie er am Dienstagabend in Thousand Oaks mitteilte. Zuvor hatte der Konzern eine Spanne von 37,1 bis 38,5 Milliarden im Visier. Am oberen Ende der Bandbreite würde der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent steigen.

    Auch beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie wurde das Unternehmen etwas optimistischer. Experten hatten mit einer Anhebung der Prognose gerechnet. Das Papier konnte daher nachbörslich nur minimal auf 391 Dollar zulegen. Die Amgen-Aktie hatte Ende Juli mit 398 Dollar ihren bisher höchsten Stand erreicht.

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    Im zweiten Quartal hingegen übertraf der Konzern die Erwartungen und profitierte dabei vom starken Wachstum gleich mehrerer Kassenschlager wie etwa dem Cholesterinsenker Repatha und dem Osteoporose-Medikament Evenity. Rückgänge bei wichtigen älteren Medikamenten wie etwa dem unter Konkurrenzdruck stehenden Mittel Prolia (Osteoporose) wurden damit mehr als ausgeglichen.

    Unternehmensweit legte der Erlös um zehn Prozent auf etwas mehr als 10 Milliarden Dollar (8,8 Mrd Euro) zu. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog um fünf Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar an. Je Aktie waren dies 6,29 Dollar. Im laufenden Jahr peilt Amgen jetzt bei diesem Wert einen Anstieg auf 22,30 Dollar bis 23,50 (2025: 21,84) Dollar an./zb/tav/mis

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    ISIN:US0311621009WKN:867900
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amgen Aktie

    Die Amgen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,94 % und einem Kurs von 390,0 auf Nasdaq (05. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amgen Aktie um -1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 184,58 Mrd..





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