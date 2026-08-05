WDH
Infineon mit Rekordumsatz dank KI-Boom
- Infineon erzielt Rekordumsatz dank KI-Chip-Boom
- Umsatz steigt auf knapp 4,2 Milliarden Euro
- KI-Chips sichern mehrjährige Milliardenaufträge
(Im ersten Absatz wurden zwei Grammatikfehler entfernt.)
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller Infineon hat dank der boomenden Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren im dritten Geschäftsquartal einen Rekordumsatz erzielt. Zudem sorgten steigende Investitionen in die Netzinfrastruktur für Rückenwind und auch im wichtigen Automobilgeschäft zogen die Geschäfte an. Der Umsatz erhöhte sich daher in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent im Vergleich zum Vorquartal auf knapp 4,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mitteilte. Das Segmentergebnis, das die operative Profitabilität misst, stieg um 22 Prozent auf 797 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 19,1 Prozent.
Für das vierte Quartal erwartet Infineon deutliche Zuwächse, im Geschäftsjahr 2025/26 geht das Unternehmen nun von einem Umsatzanstieg von rund elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 16,3 Milliarden Euro aus. Bislang hatte das Management um Konzernchef Jochen Hanebeck einen deutlichen Anstieg in Aussicht gestellt. Die Margenprognose bekräftigte Infineon.
Die Geschäfte mit Chips für KI-Rechenzentren dürften auch künftig für Wachstum sorgen: Wie Infineon weiter mitteilte, hat das Unternehmen mehrjährige Reservierungsvereinbarungen abgeschlossen oder befindet sich in entsprechenden Verhandlungen. Diese umfassten ein kumuliertes Umsatzvolumen im hohen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich und beinhalteten auch bestimmte Vorauszahlungen, hieß es./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 64,58 auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 83,00 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -5,73 %/+60,25 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
So ist es.
Noch ein Kommentar dazu, weil du immer wieder das Jahr 2021 zitierst. Ja, Infineon ist damals von 42 EUR auf 20 EUR gefallen. Für einen Langfristanleger, war das doch das Beste, was passieren hat können. Wäre sie damals nicht so stark eingebrochen, sondern bei 42 EUR rumgedümpelt oder sogar gestiegen wäre das emotional sicher "schöner" gewesen. Rational war der "Crash" auf 20 EUR aber doch ideal. Man hatte 2022, 2023, 2024 und 2025, also 4 komplette Jahre Zeit, eine Infineon für 22 EUR - 30 EUR einzukaufen.
Am Tagestief des Freitags hatte Infineon gut 55 Prozent der Ende
März bei 38 Euro begonnenen und in der Spitze bis 88,83 Euro
führenden Rallye korrigiert. Das wirkt, als könne man langsam an
den Rückkauf oder an Zukäufe denken. Aber ist das wirklich eine
gute Idee oder hat die Infineon-Aktie nicht langsam genug
korrigiert, überlegt LYNX:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260720215008-img-4097.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/infineon-aktie/infineon-analyse/