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    Infineon, Siemens Energy & Co

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    DAX greift nach der nächsten Bestmarke, Ölpreis fällt weiter, Gold legt zu

    Laufende Entspannung beim Ölpreis und kräftige Gewinne an den asiatischen Handelsplätzen treiben den DAX weiter an. Der deutsche Leitindex steht vor dem nächsten Allzeithoch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreisrückgang und Asien-Gewinne treiben den DAX
    • DAX steuert auf ein neues Allzeithoch zu
    • Asiatische Börsen legen nach Schwankungen kräftig zu
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Infineon, Siemens Energy & Co - DAX greift nach der nächsten Bestmarke, Ölpreis fällt weiter, Gold legt zu
    Foto: Boris Roessler/dpa

    DAX und Europa

    Die Sommermarkt-Rallye an den europäischen Börsen kennt auch am Mittwochmorgen kein Halten. Nach dem starken Vortag, an dem der DAX mit einem Schlussstand von 26.202 Punkten erneut Rekordniveau erreichte, stehen die Zeichen zur Wochenmitte weiterhin ganz auf Erholung und Expansion. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start gut 0,6 Prozent höher bei 26.388 Punkten. Damit setzt das Kursbarometer seinen Rekordlauf fort und steuert auf ein weiteres Allzeithoch zu.

    Impulse kommen im Tagesverlauf vor allem von einer gut gefüllten heimischen Berichtsagenda:

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    • Infineon erzielt Rekordumsatz und erwartet dank KI-Boom ein anhaltend starkes Wachstum. Kunden des Chipherstellers sicherten sich die Produktionskapazitäten inzwischen Jahre im Voraus.
    • Siemens Energy: Dank eines Booms bei Gasturbinen und Transformatoren verzeichnete der Energietechnikkonzern ein Rekordquartal und übertraf die Erwartungen beim bereinigten Ergebnis mit 1,6 Milliarden Euro deutlich. Erstmals seit fast vier Jahren schrieb dabei auch die Windturbinentochter Siemens Gamesa wieder schwarze Zahlen.
    • Klöckner & Co: Der Stahlhändler erreichte im zweiten Quartal ein operatives Ergebnis (EBITDA vor Material-Sondereffekten) von 63 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen, büßte durch eine Wertminderung jedoch unterm Strich 268 Millionen Euro ein. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten senkte das Unternehmen seine Auslieferungsprognose für das Gesamtjahr leicht.
    • DHL Group: Der Logistikriese steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 22,37 Milliarden Euro und kurbelte seinen operativen Gewinn (EBIT) um 30 Prozent an. Angesichts der starken Entwicklung wurde das laufende Aktienrückkaufprogramm um 500 Millionen Euro aufgestockt.
    • Vonovia: Deutschlands größter Immobilienkonzern profitierte im ersten Halbjahr von einer leichten Portfoliowertsteigerung um 1,5 Prozent, musste jedoch aufgrund höherer Finanzierungskosten einen Rückgang beim bereinigten Vorsteuerergebnis um 5,4 Prozent hinnehmen. Die langfristigen Ziele bis 2028 behält Vonovia trotz eines vorsichtigen Marktumfeldes unverändert bei.

     

    Vorgaben aus Asien und USA

    Die internationalen Rahmenbedingungen liefern kräftigen Rückenwind für die europäischen Märkte. An der Wall Street schlossen die wichtigsten Indizes am Dienstag nach erneuten Allzeithochs im S&P 500 deutlich im Plus. Angetrieben wurde die Zuversicht von weiter nachgebenden Ölpreisen und der Hoffnung auf eine nachlassende US-Inflation. Die positiven Vorgaben aus Übersee schlug am Morgen nahtlos auf die asiatischen Märkte durch, wo Investoren nach den jüngsten Schwankungen wieder auf breiter Front zugriffen.

    Asiatische Märkte

    An den asiatischen Handelsplätzen erlebten die Indizes am Mittwoch einen regelrechten Kurssprung. In Japan legte der Nikkei 225 um rund 3,5 Prozent zu. Noch deutlicher fiel die Erholung an der Börse in Seoul aus: Der südkoreanische Kospi kletterte um 4,4 Prozent nach oben, nachdem Technologiewerte nach ihrer jüngsten Korrektur wieder kräftig gefragt waren. Auch der breit gefasste MSCI-Index für Asien-Pazifik außerhalb Japans verzeichnete ein Plus von etwa 1,5 Prozent.

    US-Indikationen

    An den US-Terminmärkten zeigt sich im Vorfeld des regulären Handels ebenfalls ein freundliches Bild. Die Futures auf den S&P 500 legen aktuell um 0,4 Prozent zu, und der Dow Jones Kontrakt wird ebenfalls um rund 0,4 Prozent höher gehandelt. Die Kontrakte auf den technologielastigen Nasdaq 100 gewinnen rund 0,3 Prozent hinzu.

    Die nachbörslichen Zahlen aus dem US-Tech-Sektor sind durchwachsen ausgefallen: Der Chiphersteller AMD verlor trotz solider Quartalsergebnisse nachbörslich rund 9 Prozent, und auch die Papiere des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX gerieten aufgrund hoher Investitionskosten unter Druck. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Zahlen von Konsumriesen wie Walt Disney und Kraft Heinz im Blickpunkt.

    Rohstoffe: Öl und Gold

    Die Entspannung an den Energiemärkten setzt sich fort und bleibt einer der Haupttreiber für die freundliche Marktstimmung. Signale diplomatischer Fortschritte bei den Verhandlungen rund um die Straße von Hormuz drückten die Notierungen weiter nach unten. Die Nordseesorte Brent gibt um 0,8 Prozent auf etwa 78,70 US-Dollar nach, während das US-Öl WTI bei knapp 74,90 US-Dollar je Barrel 1,1 Prozent schwächer gehandelt wird.

    Der Goldpreis profitierte unterdessen von einem leichten Rückgang bei den Anleiherenditen und kletterte um 1,7 Prozent auf rund 4.225 US-Dollar pro Unze.

    Devisen: EUR/USD und Yen

    Am Devisenmarkt herrscht am Mittwochmorgen weitgehend Orientierungslosigkeit. Das Währungspaar EUR/USD zeigt sich nahezu unverändert und notiert knapp unter seinem jüngsten Mehrwochenhoch bei etwa 1,1534 US-Dollar. Bei der japanischen Landeswährung zeichnet sich nach den koordinierten Notenbank-Eingriffen der Vorwoche eine vorübergehende Beruhigung ab; der US-Dollar bewegt sich stabil im Bereich von 157,60 Yen.

    Bitcoin

    Die Kryptowährungen präsentieren sich zur Wochenmitte in einer gefestigten Verfassung. Der Bitcoin profitiert vom allgemein risikofreudigen Umfeld an den globalen Aktienmärkten und kann sich oberhalb der Marke von 64.270 US-Dollar behaupten. Anleger warten vor weiteren Impulsen nun auf die im Wochenverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten sowie Signale zur künftigen Zinspolitik der Federal Reserve.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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