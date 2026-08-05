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    Aktie fällt trotz guter Zahlen

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    Infineon liefert, was Anleger sehen wollen – und trotzdem reicht es nicht!

    Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon hat am Mittwochmorgen zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt. Am Markt zeigen sich Investoren unbeeindruckt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Infineon steigert Umsatz und Gewinn deutlich
    • KI-Geschäft treibt Wachstum und Cashflow an
    • Gewinnmitnahmen zeigen hohe Erwartungen der Anleger
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie fällt trotz guter Zahlen - Infineon liefert, was Anleger sehen wollen – und trotzdem reicht es nicht!
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Nach AMD am Dienstagabend darf jetzt auch Infineon enttäuschen!

    Nachdem sich aus der Halbleiterbranche bereits am Dienstagabend die US-Hersteller AMD und Astera Labs mit ihren Geschäftsberichten zum abgelaufenen Quartal zu Wort gemeldet haben, legte mit Infineon am Mittwochmorgen auch ein deutscher Mitbewerber sein Zahlenwerk vor.

    Der im DAX notierte Chip-Konzern hatte eigentlich alles im Gepäck, wofür sich Investoren gegenwärtig begeistern können – ein hohes Umsatzwachstum, eine Margenexpansion und ein dementsprechend starker Gewinnanstieg – und trotzdem scheint es für die Aktie nicht zu reichen.

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    KI-Boom treibt Geschäftswachstum an

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 9,0 Prozent von 3,812 auf Milliarden Euro zu. Gefragt waren vor allem Halbleiterprodukte aus den Sparten Automotive und Power-Management/Sensorik. Vor allem letzteres ist ein unmittelbares Indiz dafür, dass Infineon am Boom bei Rechenzentren für KI-Anwendungen teilhat.

    Operativ konnte Infineon seine bereinigte Bruttomarge von 41,0 auf 42,8 Prozent steigern. Damit lieferte das Unternehmen die für Gewinnwachstum besonders explosive Mischung aus steigenden Erlösen und Margenexpansion. Dementsprechend stark legte mit +41 Prozent das Nachsteuerergebnis von 301 auf 423 Millionen Euro zu. Das entspricht einem Gewinn von 0,32 Euro je Aktie beziehungsweise von 0,44 Euro auf unverwässerter Basis.

    Vorzeichenwechsel bei den Barmittelzuflüssen

    Bei den Investitionsausgaben kam es zu einem geringfügigen Rückgang von 541 auf 514 Millionen Euro. Das trug einen Teil dazu bei, dass der freie Cashflow sein Vorzeichen wechselte und sich sehr stark entwickelte. Nach einem Minus von 63 Millionen Euro im Vorjahr erzielte Infineon jetzt Barmittelzuflüsse in Höhe von 599 Millionen Euro.

    Dadurch legten die Cash-Reserven auf 2,153 Milliarden Euro zu, während die langfristigen Verbindlichkeiten von 7,874 auf 6,841 Milliarden Euro reduziert werden konnten. Die Nettoverbindlichkeiten liegen jetzt bei 5,185 Milliarden Euro.

    Auch dank langfristiger Verträge: Weiteres Wachstum zu erwarten

    Für das kommende Quartal stellte Infineon Erlöse in Höhe von 4,7 Milliarden Euro in Aussicht (unter Annahme eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,15). Insgesamt strebt Infineon für 2026 einen Konzernumsatz von 16,3 Milliarden Euro an, was eine Verbesserung um 11 Prozent bedeuten würde.

    Rückenwind sieht Infineon in der Pressemitteilung für die schon im abgelaufenen Quartal starke Sparte Power-Management/Sensorik sowie den "Bereich softwaredefinierte Fahrzeuge". Gegenwind soll dagegen aus dem Bereich Elektromobilität kommen.

    Seine Cashflow-Prognose hat Infineon von 1,65 auf 1,85 Milliarden Euro angehoben, außerdem betonte das Unternehmen, langfristige Lieferverträge mit "führenden Kunden aus dem Bereich KI-Rechenzentren" abgeschlossen zu haben. Das könnte Erlöse und Erträge auf eine weniger zyklische Basis als noch in der Vergangenheit stellen.

    Infineon Technologies

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    Investoren lassen die Aktie durchfallen, Gewinnmitnahmen halten an

    In der Vorbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger zunächst wenig entschlossen und reagierten mit Gewinnmitnahmen auf das Zahlenwerk. Zur Handelseröffnung um 09:00 Uhr (MESZ) handelte Infineon gegenüber dem Vortag fast unverändert, es setzten aber rasch weitere Gewinnmitnahmen ein. Offenbar hatten sich Investoren nach dem starken Run in der ersten Jahreshälfte auf noch bessere Zahlen eingestellt.

    Mit Blick auf den Chart handelt Infineon gegenwärtig zwar in einem übergeordneten Aufwärtstrend, gleichzeitig aber auch in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Dabei ist der Abstand zu beiden gleitenden Durchschnitten (50- und 200-Tage-Linie) gleichermaßen groß. Das bedeutet einerseits einen hohen Risikopuffer zur Unterseite, andererseits aber auch, dass ein neues Kaufsignal ein gutes Stück entfernt ist – charttechnisches Niemandsland, wenn man so will.

    Fazit: Die KI-Müdigkeit nimmt zu, gut ist nicht mehr gut genug

    Wie am Vorabend AMD beweist nun am Mittwoch Infineon, wie groß die Erwartungen der Investoren an Unternehmen inmitten des KI-Booms mittlerweile geworden sind. Gute Zahlen sind angesichts der stark gestiegenen Aktienkurse und mit ihnen der Unternehmensbewertungen oft nicht mehr gut genug. Das stellt einerseits ein Ärgernis für Anlegerinnen und Anleger dar, ist andererseits aber auch beruhigend, da es unter Investoren auf eine Restvernunft schließen lässt.

    Für 2026 ist Infineon bereits mit dem 50-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2027 steht ein KGVe von knapp 27 zu Buche – das sind schon deutlich fortgeschrittene Werte für einen Unternehmen mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Beim Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Ertrag (EV/EBITDA) ist Infineon mit 19,1 und 13,4 bereits zu einem branchenüblichen Vielfachen bewertet. Die Gewinnmitnahmen in Reaktion auf das Zahlenwerk gehen daher völlig in Ordnung. Ein Einstieg ist jetzt nicht mehr attraktiv.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


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