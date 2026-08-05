Heineken überrascht beim Gewinn – aber hebt die Prognose nicht an

Heineken meldete am Mittwoch einen die Prognosen übertreffenden Gewinn im ersten Halbjahr, nachdem rund 3.000 Stellen abgebaut wurden. Dies entspricht der Hälfte der bis zu 6.000 Stellenstreichungen, die im Rahmen eines Restrukturierungsplans über einen Zeitraum von zwei Jahren geplant sind, wie Reuters berichtet. Der zweitgrößte Brauereikonzern der Welt gab bekannt, dass sein organisches Betriebsergebnis in den ersten sechs Monaten um 6,7 Prozent gestiegen ist und damit die Analystenerwartungen von 3,3 Prozent Wachstum übertroffen hat.

Heineken, Hersteller der Biere Tiger und Sol sowie des gleichnamigen Lagerbiers, gab bekannt, dass die vom ehemaligen CEO Dolf van den Brink im Februar angekündigten geplanten Stellenstreichungen deutlich vorangetrieben wurden und die operative Gewinnmarge dadurch gestiegen sei. Finanzvorstand Harold van den Broek sagte, das Unternehmen habe auch bei seinen fünf wichtigsten globalen Biermarken, seinem Portfolio an höherpreisigen Bieren und seinen "Beyond Beer"-Marken ein Wachstum verzeichnen können.

Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Gesamtvolumens um 1,6 Prozent für das erste Halbjahr, was über den Erwartungen der Analysten lag, während der Umsatz mit einem Wachstum von 2,4 Prozent den Prognosen entsprach. Heineken hat Rafael Oliveira zum Nachfolger von van den Brink ernannt, der im Januar nach sechs Jahren an der Spitze überraschend zurückgetreten war. Er wird sein Amt als CEO im Oktober antreten. Neben der Fertigstellung der geplanten Umstrukturierung von Heineken erwarten die Investoren von Oliveira, dass er die Absatzmengen steigert und in Bereichen wie Effizienz und Rendite für die Aktionäre zum Hauptkonkurrenten Anheuser-Busch aufschließt.

Der ausgewiesene Umsatz erhöhte sich um 3,8 Prozent auf 17,56 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Nettoumsatz stieg organisch um 2,7 Prozent auf 14,83 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn erreichte 2,17 Milliarden Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich um 55 Basispunkte auf 14,6 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 10,2 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte währungsbereinigt um 11,6 Prozent auf 2,29 Euro zu. Der freie operative Mittelzufluss sprang auf 1,38 Milliarden Euro, was einer Cash-Conversion-Rate von 97 Prozent entspricht.

Heineken zahlt eine Zwischendividende von 0,76 Euro je Aktie. Zudem läuft die zweite Tranche des insgesamt 1,5 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms nach Unternehmensangaben planmäßig. Die Nettoverschuldung lag beim 2,6-Fachen des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Besonders stark entwickelten sich die strategisch wichtigen Produktgruppen. Das Premiumsegment wuchs beim Volumen um sechs Prozent. Getränke außerhalb des klassischen Biergeschäfts legten um acht Prozent zu. Alkoholfreie und alkoholreduzierte Getränke verzeichneten sogar ein Plus von zwölf Prozent. Das Volumen der Kernmarke Heineken erhöhte sich um 5,3 Prozent. Tiger kehrte auf den Wachstumspfad zurück.

Heineken gewann oder hielt nach eigenen Angaben in mehr als zwei Dritteln seiner Märkte Marktanteile. Besonders gut liefen die Geschäfte im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Afrika und dem Nahen Osten. Europa zeigte eine deutliche Erholung. Die Entwicklung auf dem amerikanischen Kontinent blieb dagegen vergleichsweise schwach. Die Stellenstreichungen sind nur ein Teil des Sparprogramms. Heineken baut seine Konzernzentrale um, bündelt mehrere Länderorganisationen und weitet seine zentralen Dienstleistungszentren aus. Die Bruttoeinsparungen sollen 2026 am oberen Ende der angekündigten Spanne von 400 bis 500 Millionen Euro liegen. Rund 3.000 Vollzeitstellen wurden bereits im ersten Halbjahr abgebaut.

Trotz des überraschend hohen Halbjahresgewinns hob Heineken die Prognose nicht an. Der Konzern erwartet weiterhin ein organisches Wachstum des bereinigten operativen Gewinns von zwei bis sechs Prozent. Finanzvorstand Harold van den Broek begründete die Vorsicht mit der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit. Das lässt sich als Signal lesen, dass der Konzern im zweiten Halbjahr mit schwierigeren Vergleichswerten oder Belastungen bei Konsum, Energie und Transport rechnet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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