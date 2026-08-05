Pullback erfolgreich abgeschlossen

Gelingt nun auch ein Anstieg über diese Marke, könnte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 6.727 Punkte eröffnen. Für Anleger könnte sich dann eine neue Einstiegsmöglichkeit ergeben, sofern sie nicht bereits investiert sind. Auf der Unterseite gelten 6.430 Punkte sowie darunter 6.199 Punkte als wichtige Unterstützungsbereiche. Erst bei einem Rückgang unter diese Marken würde sich das Chartbild deutlich eintrüben und eine längere Korrektur wahrscheinlicher werden.

Bereits nach dem Ausbruch über das frühere Rekordhoch von 6.199 Punkten zu Beginn des Jahres wurde auf weiteres Kurspotenzial bis 6.487 Punkte hingewiesen. Nachdem der Index zunächst bis auf 6.431 Punkte gestiegen war, kam es zu einer zwischenzeitlichen Gegenbewegung, die ihn noch einmal auf das Ausbruchsniveau von 6.199 Punkten zurückführte. Seit rund drei Wochen zeigt der EuroStoxx 50 jedoch wieder deutliche Stärke und hat inzwischen das mittelfristige Kursziel von 6.487 Punkten erreicht.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 6.486 Punkte

Kursziele : 6.487 und 6.727 Punkte

Renditechance via DN2KDQ : 60 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2KDQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,02 - 4,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.108,28 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.108,28 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.486,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.727 Punkte Hebel: 16,12 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2QK5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,66 - 4,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.957,063 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 6.957,063 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.486,71 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,90 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.