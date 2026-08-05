DAX
Täglich ein neuer Rekord
Analysten trauen dem DAX nun einen Anstieg bis auf 27.500 Punkte zu. Auf dem Weg dorthin könnten allerdings die Marken bei 26.481 und anschließend 26.739 Punkten als Zwischenstationen eine Rolle spielen. Rücksetzer wären ebenfalls nicht ungewöhnlich und könnten den Index bis in den Bereich von 25.507 Punkten führen. Dieses Niveau entspricht dem früheren Rekordhoch vom Jahresanfang und könnte sich für langfristig orientierte Anleger als interessante Gelegenheit für einen Einstieg auf der Long-Seite anbieten. Erst bei einem Rückgang unter diese Marke würde sich das Chartbild nach und nach wieder verschlechtern.
Zusätzliche Unterstützung erhält der DAX aus charttechnischer Sicht durch ein sogenanntes Island-Gap, das zwischen dem 08. und 25. Juni entstanden ist. Mit etwas mehr Schwankung sollten Anleger allerdings am Freitag rechnen, wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht wird.
Aktuelle Lage
DAX bei 26.202 Punkten
VDAX unter 17 signalisiert normale Nervosität
Fear& Greed Index bei 58 auf "GREED"
Tagesanalyse:
RSI: 70 - Buy
MACD: 246 - Buy
Insgesamt: Strong Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt
Anlaufmarken nach oben bei 26.254 / 26.338 / 26.441 und 26.481 Punkten, nach unten bei 25.620 / 25.507 / 25.303 und 25.099 Punkten.
Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe noch intakt - DAX markiert frisches Jahreshoch - Inverse SKS-Formation aktiv! - USA-Iran-Konflikt flaut ab
Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus!
VDAX-New
Angstlevel im Normbereich
VDAX-New der Deutschen Börse (03. August 2026): Bei 16,31% (steigend) (Vortag: 17,27%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsidee:
1. Stop-Buy-Order unter 25.900 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.430 Punkten. Kursziel bei 26.580 Punkten - AKTIV!
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DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DN362M
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|8,54 - 8,55 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|25.424,70 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|25.424,70 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|26.202,36 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|26.580 Punkte
|Hebel:
|30,77
|Kurschance:
|+ 55 Prozent
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Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU6W58
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|8,08 - 8,09 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|27.030,66 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|27.030,66 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|26.202,36 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|32,21
|Kurschance:
|
Risikohinweis:
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
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