Deutsche Bank mit bullischem Druckaufbau

Ein Anstieg über 33,05 Euro auf Wochenbasis würde aus charttechnischer Sicht als starkes Kaufsignal gelten. In diesem Fall rücken zunächst 35,24 Euro und später 38,53 Euro als mögliche Kursziele in den Fokus, was die Aktie für langfristig orientierte Anleger interessant machen könnte. Eine passende Handelsidee sowie ein attraktiver Call-Optionsschein werden im Anschluss vorgestellt.

Die umfassende Neuausrichtung des Konzerns und konsequente Sparmaßnahmen der vergangenen Jahre haben die Deutsche Bank wieder auf einen stabileren Kurs gebracht. Das spiegelte sich auch im Aktienkurs wider, der zu Beginn dieses Jahres mit 33,05 Euro ein Mehrjahreshoch erreichte. Die zunächst positive Entwicklung wurde jedoch durch die von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Marktverwerfungen unterbrochen, wodurch die Aktie zeitweise bis auf 22,97 Euro zurückfiel. Seit Ende März hat das Papier diese Verluste jedoch vollständig aufgeholt und notiert inzwischen wieder in der Nähe seines Jahreshochs.

Kurzfristig ist jedoch auch ein Rücksetzer im Rahmen einer normalen Gegenbewegung bis in den Bereich von 31,19 Euro möglich. Erst bei einem Rückgang unter 30,00 Euro würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Dann könnten Kurse in Richtung 26,98 Euro wahrscheinlicher werden. Sollte die Schwäche anhalten, wäre sogar ein erneuter Test der Marke von 25,00 Euro denkbar.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 33,10 Euro

Kursziele : 35,24 und 38,53 Euro

Renditechance via DN3BA8 : 160 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3BA8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,35 - 3,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,4007 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 29,4007 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,71 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 38,53 Euro Hebel: 9,55 Kurschance: + 160 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1LM3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,58 - 3,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 36,2655 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 36,2655 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,71 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,93 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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