JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie des Bierbrauers um rund zwei Prozent. Grund seien höhere Annahmen für das Wachstum sowie niedrigere nicht wiederkehrende Finanzierungskosten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 73,38EUR auf Tradegate (05. August 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79,88

Kursziel alt: 79,88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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