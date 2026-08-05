JPMORGAN stuft AB Inbev auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie des Bierbrauers um rund zwei Prozent. Grund seien höhere Annahmen für das Wachstum sowie niedrigere nicht wiederkehrende Finanzierungskosten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 73,38EUR auf Tradegate (05. August 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79,88
Kursziel alt: 79,88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 79,88
Kursziel alt: 79,88
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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