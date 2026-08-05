BERENBERG stuft LINDE plc auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Kursverluste nach diesen Zahlen sollten nur von kurzer Dauer sein, vermutete Sebastian Bray am Dienstagnachmittag. Sie seien Ausdruck zu hoher Erwartungen am Markt. Trotz Margenproblemen bei Lincare seien die Geschäftszahlen "gesund"./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 423,2EUR auf Tradegate (05. August 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

