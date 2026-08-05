JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 99 Franken auf "Buy" belassen. Die Volumina des schweizerischen Lebensmittelkonzerns hätten die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb David Hayes am Dienstagabend. Das Wachstum werde zunehmend von den Schwellenländern getragen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 86,89EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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