Silberpreis im Höhenflug +3,30 % auf 61,49 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,79381USD. Heute steht er bei 61,49USD. Das Investment wäre auf 12.921,0USD gewachsen – eine Steigerung von +158,42 %.

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 61,49. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment vorsichtig konstruktiv: Silber hat 60 USD überschritten, als nächste Hürden gelten der SMA50 bei 63,10 USD und der SMA200 bei 70,25 USD. Bei Minen zeigen sich Bodenbildung und teils deutliche Gewinne, deren Nachhaltigkeit aber bezweifelt wird. Zinsen und Makrofaktoren bleiben Risiken. Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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