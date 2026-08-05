Infineon erwartet mehr Umsatz aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 61,49 auf Tradegate (05. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +14,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 83,00 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -5,60 %/+60,48 % bedeutet.