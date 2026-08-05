Infineon erwartet mehr Umsatz aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren
- Infineon erwartet über 1,6 Milliarden Euro Umsatz
- KI-Stromlösungen für Rechenzentren wachsen stark
- Prognose für das Folgejahr soll deutlich steigen
NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Chiphersteller Infineon wird nach dem dritten Quartal optimistischer für sein Geschäft mit Stromlösungen für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse aus dem Bereich im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) nun bei mehr als 1,6 Milliarden Euro liegen, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation zu den Quartalszahlen. Bislang hatte Infineon 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Zudem werde das Unternehmen die Prognose für das kommende Geschäftsjahr "deutlich anheben". Bislang erwartet Infineon hier 2,5 Milliarden Euro./nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,80 % und einem Kurs von 61,49 auf Tradegate (05. August 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +14,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 83,00 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -5,60 %/+60,48 % bedeutet.
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So ist es.
Noch ein Kommentar dazu, weil du immer wieder das Jahr 2021 zitierst. Ja, Infineon ist damals von 42 EUR auf 20 EUR gefallen. Für einen Langfristanleger, war das doch das Beste, was passieren hat können. Wäre sie damals nicht so stark eingebrochen, sondern bei 42 EUR rumgedümpelt oder sogar gestiegen wäre das emotional sicher "schöner" gewesen. Rational war der "Crash" auf 20 EUR aber doch ideal. Man hatte 2022, 2023, 2024 und 2025, also 4 komplette Jahre Zeit, eine Infineon für 22 EUR - 30 EUR einzukaufen.
Am Tagestief des Freitags hatte Infineon gut 55 Prozent der Ende
März bei 38 Euro begonnenen und in der Spitze bis 88,83 Euro
führenden Rallye korrigiert. Das wirkt, als könne man langsam an
den Rückkauf oder an Zukäufe denken. Aber ist das wirklich eine
gute Idee oder hat die Infineon-Aktie nicht langsam genug
korrigiert, überlegt LYNX:
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