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    Argentina Metals gibt den Abschluss der Übernahme eines Liegenschaftsportfolios in Mendoza, Argentinien, von der Maref Group bekannt

    Argentina Metals gibt den Abschluss der Übernahme eines Liegenschaftsportfolios in Mendoza, Argentinien, von der Maref Group bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – (4. August 2026) / IRW-Press / Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) („VLLC“ oder das „Unternehmen“) freut sich, in Ergänzung zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. April 2026 bekannt zu geben, dass die Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza (die „Bergbaubehörde von Mendoza“) die Übertragung und Eintragung sämtlicher Anteile an den Liegenschaften Angellica, Roma, Veneto und Belluno in Mendoza, Argentinien, mit einer Gesamtfläche von 19.151 Hektar von Andean Exploration S.A. („Andean“), einem Portfoliounternehmen der Maref Group, auf Argentina Metals S.A.S., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, genehmigt hat (die „Transaktion“).

     

    „Der Abschluss der Andean-Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar und erweitert unseren Liegenschaftsbestand in der Provinz Mendoza auf Distriktgröße“, sagte Raymond D. Harari, CEO und Vorstandsmitglied von VLLC. „Wir sind gut aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einzuleiten, und bereiten uns auf unsere erste, im vierten Quartal beginnende Feldsaison während des argentinischen Sommers vor. Unser erstes Explorationsprogramm wird sich darauf konzentrieren, Ziele in unserem gesamten Portfolio systematisch weiterzuentwickeln und zu priorisieren. Wir freuen uns darauf, den Aktionären in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten zum geplanten Arbeitsprogramm mitzuteilen.“

     

    Gemäß den Bedingungen der Transaktion hat VLLC den verbleibenden Kaufpreis für die Liegenschaften in Höhe von 812.000 US-Dollar (entspricht 1,138 Mio. C$) in bar an die Verkäufer gezahlt und 1.050.000 Stammaktien von VLLC (die „Verkäuferaktien“) ausgegeben. Die Verkäuferaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag sowie vertraglichen Handelsbeschränkungen bis zum 27. März 2027.

     

    Zum Datum dieser Mitteilung verfügt VLLC einschließlich der Verkäuferaktien über 73.073.343 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

     

    Über Argentina Metals Corp.

     

    Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (OTCQB: VLLCF) (FSE: VA5) ist ein kanadisches Kupferexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf der argentinischen Provinz Mendoza. Das Unternehmen verfügt über rund 146.700 Hektar in 26 Projekten, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden und über einwandfreie Eigentumstitel verfügen. Sie unterliegen keinen privaten Lizenzgebühren, NSRs, Rückkaufrechten oder Earn-in-Verpflichtungen, abgesehen von den an die Provinz Mendoza zu entrichtenden Lizenzgebühren. Ausgehend von seinem Flaggschiffprojekt „Las Estrellas“ hat sich das Unternehmen frühzeitig eine Position in einem bislang wenig erkundeten Teil der argentinischen Anden gesichert – vor dem Hintergrund bergbaufreundlicher Reformen, die den Rohstoffsektor des Landes neugestalten.

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