BHB Brauholding Bayern-Mitte: Halbjahr im Plan – Prognose bestätigt
Trotz Gegenwind im Markt bleibt BHB 2026 auf Kurs: Absatz, Ergebnis und Investitionen entwickeln sich im Rahmen der Planung, die Jahresziele werden bekräftigt.
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- Das Halbjahresgeschäft 2026 entwickelte sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds weitgehend planmäßig; die Jahresprognose wurde bestätigt.
- Der Gesamtgetränkeabsatz lag im ersten Halbjahr bei 90.000 Hektolitern und damit im Rahmen der Jahreserwartung von rund 190.000 Hektolitern (± 5 %).
- Das EBIT verbesserte sich von 37 TEUR im Vorjahr auf 45 TEUR, während das EBITDA aufgrund hoher Kostenbelastungen von 904 TEUR auf 862 TEUR zurückging.
- Die Bilanzsumme stieg auf 17,077 Mio. EUR und das Eigenkapital auf 10,550 Mio. EUR; die Eigenkapitalquote blieb mit 61,8 % solide.
- Im ersten Halbjahr investierte BHB insgesamt 800 TEUR, vor allem in Sachanlagen und Betriebsausstattung (565 TEUR) sowie in Absatzfinanzierung (209 TEUR).
- Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin Bruttoumsatzerlöse im Planungskorridor und ein EBIT zwischen 0,3 Mio. und 0,4 Mio. EUR; Chancen sieht BHB unter anderem in Vertriebs-, Effizienz- und Expansionsmaßnahmen.
Der Kurs von BHB Brauholding Bayern-Mitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,1000EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.
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