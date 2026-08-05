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    BHB Brauholding Bayern-Mitte: Halbjahr im Plan – Prognose bestätigt

    Trotz Gegenwind im Markt bleibt BHB 2026 auf Kurs: Absatz, Ergebnis und Investitionen entwickeln sich im Rahmen der Planung, die Jahresziele werden bekräftigt.

    BHB Brauholding Bayern-Mitte: Halbjahr im Plan – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Halbjahresgeschäft 2026 entwickelte sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds weitgehend planmäßig; die Jahresprognose wurde bestätigt.
    • Der Gesamtgetränkeabsatz lag im ersten Halbjahr bei 90.000 Hektolitern und damit im Rahmen der Jahreserwartung von rund 190.000 Hektolitern (± 5 %).
    • Das EBIT verbesserte sich von 37 TEUR im Vorjahr auf 45 TEUR, während das EBITDA aufgrund hoher Kostenbelastungen von 904 TEUR auf 862 TEUR zurückging.
    • Die Bilanzsumme stieg auf 17,077 Mio. EUR und das Eigenkapital auf 10,550 Mio. EUR; die Eigenkapitalquote blieb mit 61,8 % solide.
    • Im ersten Halbjahr investierte BHB insgesamt 800 TEUR, vor allem in Sachanlagen und Betriebsausstattung (565 TEUR) sowie in Absatzfinanzierung (209 TEUR).
    • Für 2026 erwartet das Unternehmen weiterhin Bruttoumsatzerlöse im Planungskorridor und ein EBIT zwischen 0,3 Mio. und 0,4 Mio. EUR; Chancen sieht BHB unter anderem in Vertriebs-, Effizienz- und Expansionsmaßnahmen.

    Der Kurs von BHB Brauholding Bayern-Mitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,1000EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.


    BHB Brauholding Bayern-Mitte

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