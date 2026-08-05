Ifo-Institut
Die Autoindustrie schöpft Hoffnung
- Stimmung der deutschen Autoindustrie verbessert sich
- Geschäftserwartungen so gut wie seit drei Jahren nicht
- Aufträge und Rüstungsausgaben geben der Branche Hoffnung
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich deutlich verbessert. Der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex für die Branche stieg im Juli um 6 Punkte. Mit einem Stand von minus 15,6 ist er allerdings immer noch im negativen Bereich.
Treiber des Anstiegs sind die Geschäftserwartungen, die sich erneut deutlich verbesserten und mit minus 0,1 Punkten derzeit so hoch sind, wie zuletzt vor mehr als drei Jahren. Der Anstieg der vergangenen Monate ist hier besonders deutlich. Noch im April hatte der Wert mehr als 30 Punkte tiefer gelegen. Die aktuelle Geschäftslage wird mit minus 29,9 Punkten dagegen nach wie vor sehr schlecht bewertet.
"Die Auftragsbücher füllen sich wieder etwas und die Exporterwartungen sind gestiegen", sagt Ifo-Expertin Anita Wölfl. Auch in den Auftragseingängen, die zumindest bis Mai vorliegen, zeigt sich ein positiver Trend aus dem Inland und Euroraum.
Unter anderem profitieren laut Ifo die Hersteller von Karosserien und Aufbauten, die Geräte und Komponenten herstellen, die auch außerhalb der Autoindustrie, beispielsweise in der Verteidigung, verwendet werden können. "Die europaweit steigenden Investitionen in Rüstungsgüter könnten Teilen der Automobilindustrie zugutekommen", sagt Wölfl./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 60,54 auf Tradegate (05. August 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +6,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 442,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 385,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +35,21 %/+68,57 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...
Aber BMW war in den letzten Jahren schon immer ein guter Dividenden Auszahler.
Es läuft eigentlich nicht schlecht für BMW, zur Zeit.
Wundere mich über diesen aktuell niedrigen Aktienkurs.🙄😳🤔
So kauften Ende Mai die Vorstände massiv Aktien. Folgende Transaktionen wurden gemeldet:
Vorstand Dr. Milan Nedeljković kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 397.184 Euro.
Vorstand Walter Mertl erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 317.138 Euro.
Vorstand Jochen Goller kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 340.443 Euro.
Vorstand Dr. Nicolai Martin erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 198.554 Euro.
Vorstand Dr. Joachim Post kaufte Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 369.994 Euro.
Vorstand Ilka Horstmeier erwarb Aktien zu je 76,20 Euro für insgesamt 397.184 Euro
BMW: Aktienrückkaufprogramm
Rückkauf von bis zu 1,65 Milliarden Euro · Programm läuft bis April 2027 ·