GOLDMAN SACHS stuft SpaceX auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,26 % und einem Kurs von 100,9EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 205
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Eric Sheridan
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 205
Währung: USD
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