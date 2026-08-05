BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 132 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Produkt-Pipeline des mRNA-Spezialisten sei nach wie vor unterbewertet, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend. Niedrigere Erwartungen des Managements an Covid-19-Impfstoffe seien nicht sehr überraschend./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 78,65EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Gillis

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 140

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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