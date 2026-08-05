BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 132 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Produkt-Pipeline des mRNA-Spezialisten sei nach wie vor unterbewertet, schrieb Harry Gillis am Dienstagabend. Niedrigere Erwartungen des Managements an Covid-19-Impfstoffe seien nicht sehr überraschend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 78,65EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 140
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Gillis
Analysiertes Unternehmen: Biontech
Aktieneinstufung neu: positiv
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