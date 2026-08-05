Selbst starke Zahlen retten Novo Nordisk nicht mehr

Novo Nordisk hat die Jahresprognose angehoben, Anleger schickten die ADRs der Aktie dennoch zeitweise mehr als 7 Prozent ins Minus. In Kopenhagen verloren die Titel zu Handelsbeginn rund 4 Prozent. Auslöser war ausgerechnet die Wegovy-Pille, die als Schlüssel im Kampf gegen Eli Lilly gilt: Das erst im Januar eingeführte Abnehmmedikament erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von 3,22 Milliarden dänischen Kronen (rund 432 Millionen Euro) und blieb damit knapp unter den Markterwartungen. Auch das injizierbare Wegovy enttäuschte in den USA. Die Pille kommt zwar bereits auf mehr als fünf Millionen Verschreibungen, doch nach dem laut Novo stärksten Start eines modernen Adipositasmedikaments hatten Investoren offenbar noch mehr erwartet.

Dabei fielen die Quartalszahlen insgesamt deutlich besser aus als prognostiziert. Der Umsatz stieg auf 78,49 Milliarden Kronen (rund 10,52 Milliarden Euro), während Analysten nur rund 71,7 Milliarden Kronen erwartet hatten. Bereinigt um Sondereffekte und Wechselkurse legten die Erlöse um 7 Prozent zu. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um 11 Prozent auf 33,39 Milliarden Kronen und übertraf den Konsens ebenfalls klar. Besonders Ozempic lieferte mit einem Umsatzplus von 5 Prozent auf 31,38 Milliarden Kronen einen starken Beitrag.