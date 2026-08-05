🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Zahlen top, Kurs flop

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    AMD profitiert vom KI-Boom – Kann das Tempo gehalten werden?

    AMD übertrifft die Erwartungen mit Rekordumsatz und starkem Wachstum im KI-Geschäft. Die Aktie gibt dennoch nach.

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD steigert Umsatz um 50 Prozent auf Rekordniveau
    • Rechenzentrum verdoppelt Umsatz dank des KI-Booms
    • Aktie fällt trotz starker Zahlen Prognose enttäuscht
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Zahlen top, Kurs flop - AMD profitiert vom KI-Boom – Kann das Tempo gehalten werden?
    Foto: Ralf Hirschberger - dpa-Zentralbild/dpa

    AMD hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und enorm vom KI-Boom profitiert. Trotz der starken Ergebnisse verlor die AMD-Aktie im nachbörslichen Handel 8,82 Prozent und fiel auf 472,85 US-Dollar.

    Grund dafür sind Gewinnmitnahmen, nachdem sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdreifacht hatte, sowie die nicht vollständige Erfüllung der enorm hohen Erwartungen an die Wachstumsprognose.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AMD Advanced Micro Devices!
    Short
    543,63€
    Basispreis
    5,90
    Ask
    × 9,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    59,38€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 9,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Umsatz wächst um 50 Prozent – Gewinn über den Erwartungen

    Im zweiten Quartal erzielte AMD einen Umsatz von 11,54 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 11,28 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 50 Prozent zu.

    Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie schnitt der Halbleiterhersteller besser ab als erwartet. AMD meldete einen bereinigten Gewinn von 1,66 US-Dollar je Aktie, während Analysten mit 1,62 US-Dollar gerechnet hatten.

    Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,38 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte der Nettogewinn noch bei 872 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,54 US-Dollar je Aktie gelegen.

    Rechenzentrum verdoppelt Umsatz

    Der wichtigste Wachstumsmotor bleibt das Rechenzentrumgeschäft. Die Sparte steigerte ihren Umsatz auf 6,7 Milliarden US-Dollar und verdoppelte damit ihre Erlöse gegenüber dem Vorjahr.

    Verantwortlich dafür waren sowohl die starke Nachfrage nach den Epyc-Serverprozessoren als auch nach den Instinct-Beschleunigern für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Beide Produktlinien profitieren von den massiven Investitionen der großen Cloud-Anbieter in neue KI-Rechenzentren.

    Prognose bleibt hinter den höchsten Erwartungen zurück

    Für das laufende dritte Quartal stellt AMD einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrere Analysten hatten angesichts des KI-Booms jedoch mit einer Prognose von bis zu 14 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Investitionsausgaben steigen

    Die Investitionsausgaben beliefen sich im zweiten Quartal auf 808 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Wert noch bei 282 Millionen US-Dollar gelegen. Gegenüber dem ersten Quartal stiegen die Investitionen ebenfalls deutlich von 389 Millionen US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,82 % und einem Kurs von 415,8EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zahlen top, Kurs flop AMD profitiert vom KI-Boom – Kann das Tempo gehalten werden? AMD übertrifft die Erwartungen mit Rekordumsatz und starkem Wachstum im KI-Geschäft. Die Aktie gibt dennoch nach.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     