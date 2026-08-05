AMD profitiert vom KI-Boom – Kann das Tempo gehalten werden?

Grund dafür sind Gewinnmitnahmen, nachdem sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten nahezu verdreifacht hatte, sowie die nicht vollständige Erfüllung der enorm hohen Erwartungen an die Wachstumsprognose.

AMD hat mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und enorm vom KI-Boom profitiert. Trotz der starken Ergebnisse verlor die AMD-Aktie im nachbörslichen Handel 8,82 Prozent und fiel auf 472,85 US-Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Umsatz wächst um 50 Prozent – Gewinn über den Erwartungen

Im zweiten Quartal erzielte AMD einen Umsatz von 11,54 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 11,28 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legten die Erlöse um 50 Prozent zu.

Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie schnitt der Halbleiterhersteller besser ab als erwartet. AMD meldete einen bereinigten Gewinn von 1,66 US-Dollar je Aktie, während Analysten mit 1,62 US-Dollar gerechnet hatten.

Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 2,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,38 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte der Nettogewinn noch bei 872 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,54 US-Dollar je Aktie gelegen.

Rechenzentrum verdoppelt Umsatz

Der wichtigste Wachstumsmotor bleibt das Rechenzentrumgeschäft. Die Sparte steigerte ihren Umsatz auf 6,7 Milliarden US-Dollar und verdoppelte damit ihre Erlöse gegenüber dem Vorjahr.

Verantwortlich dafür waren sowohl die starke Nachfrage nach den Epyc-Serverprozessoren als auch nach den Instinct-Beschleunigern für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Beide Produktlinien profitieren von den massiven Investitionen der großen Cloud-Anbieter in neue KI-Rechenzentren.

Prognose bleibt hinter den höchsten Erwartungen zurück

Für das laufende dritte Quartal stellt AMD einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Mehrere Analysten hatten angesichts des KI-Booms jedoch mit einer Prognose von bis zu 14 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Investitionsausgaben steigen

Die Investitionsausgaben beliefen sich im zweiten Quartal auf 808 Millionen US-Dollar. Im Vorjahresquartal hatte der Wert noch bei 282 Millionen US-Dollar gelegen. Gegenüber dem ersten Quartal stiegen die Investitionen ebenfalls deutlich von 389 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,82 % und einem Kurs von 415,8EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.





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