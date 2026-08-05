RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 275 auf 400 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Die Anlagechancen bei der Aktie hätten sich jüngst verbessert, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Online-Modehändler habe die Verschuldung deutlich reduziert und der Umsatztrend verbessere sich./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 4,29EUR auf Tradegate (04. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



