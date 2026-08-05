RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal von 40 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Starke Kapitalmärkte hätten sich auf die schweizerische Großbank positiv ausgewirkt, schrieb Anke Reingen in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zudem habe das Geldhaus Fortschritte bei strukturellen Faktoren gemacht./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 46,49EUR auf Lang & Schwarz (05. August 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 40

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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