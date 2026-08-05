Schaeffler will in Deutschland weiter sparen - Altersteilzeit ausgeweitet
- Schaeffler weitet Altersteilzeit in Deutschland aus
- Rund 1.300 Beschäftigte sollen das Angebot nutzen
- Europäisches Abbauprogramm wird weiter aufgestockt
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler will in Deutschland weiter Kosten senken und Stellen streichen. So hat der Vorstand eine Ausweitung des Angebots zur Altersteilzeit beschlossen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Grund sei einerseits eine hohe Nachfrage nach solchen Verträgen. Zudem wolle der MDax -Konzern damit die Kosten an deutschen Standorten weiter senken und die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
Schaeffler erwartet, dass rund ein Fünftel der betroffenen Jahrgänge bis einschließlich 1971 das Angebot in Anspruch nehmen. Das wären rund 1.300 Mitarbeitende aus Produktion und Verwaltung. Damit sei ein Aufwand von rund 51 Millionen Euro verbunden, der in diesem Jahr als Sondereffekt erfasst werde, hieß es. Erste Einspareffekte würden ab dem Jahr 2027 wirksam. Details nannte Schaeffler dazu zunächst nicht.
Weil die Auftragslage bei Elektroautozulieferteilen weniger rosig aussieht als ursprünglich erwartet, hatte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld Ende Juli die Mittelfristplanungen für 2028 zusammengestrichen und damit die Anleger schockiert. So wird in dem Bereich, den Schaeffler zuletzt mit dem Zukauf des Antriebsspezialisten Vitesco deutlich ausgebaut hat, bis 2028 wohl auch nicht die operative Gewinnschwelle erreicht wie zunächst geplant. Im November 2024 hatte Schaeffler bereits den Abbau von 4.700 Stellen in Europa bekanntgegeben - mit den neuen Maßnahmen wird dieses Programm aufgestockt./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 32.778 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,14 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +33,16 %/+6,52 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Schaeffler eingestellt.
Ist keine Kaufempfehlung!!!
Also für mich ist Schaeffler derzeit das völlig hinsichtlich Chancen übersehenste Unternehmen schlechthin. Dafür dass ja an der Börse angeblich immer die Zukunft gehandelt wird sehr ungewöhnlich.
Wenn KI Werte bzw. Halbleiterwerte zur Zeit deutlich korrigieren kann man das verstehen ( extrem gut gelaufen ). aber warum Schaeffler von gestern 9,20€ auf 8,25€ korrigiert , um 10% kann ich nicht verstehen...🙈
Infineon heute minus 2,5% // Schaeffler AG minus 5%