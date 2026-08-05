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    Die Ausfallrisiken steigen

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    Oracle vor dem KI-Bankrott? So schlimm war es noch nie!

    Bei Oracle sind die Kosten für Kreditausfallversicherungen auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert. Die Furcht vor einem Zahlungsausfall wird konkret.

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracles CDS-Kosten steigen auf Rekordniveau
    • KI-Investitionen belasten Bilanzen und Cashflows
    • Höhere Zinsen drohen Oracles Abwärtsspirale
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Ausfallrisiken steigen - Oracle vor dem KI-Bankrott? So schlimm war es noch nie!
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Unternehmen ruinieren ihre Bilanzen für KI

    Zu den jüngst heftigen Verlusten bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten trug unter anderem die Sorge bei, Hyperscaler wie Alphabet, Meta Platforms und Microsoft könnten sich finanziell übernehmen. Viele der einst felsenfesten Unternehmensbilanzen weisen inzwischen eine hohe Verschuldung auf, bei Alphabet wechselte angesichts der Investitionsausgaben im dreistelligen Milliardenbereich der Cashflow das Vorzeichen. Statt Barmittelzuflüssen erwirtschaftet die Google-Mutter seinen Anlegerinnen und Anlegern jetzt Abflüsse – nicht zuletzt, weil auch die Zinskosten immer weiter steigen und sich in die Unternehmensgewinne hineinfressen.

    Doch bei kaum einem Unternehmen hat sich die Lage inzwischen so stark zugespitzt, wie beim SAP-Rivalen Oracle. Der von US-Milliardär Larry Ellison gegründete Konzern ist, wenn man so will "all in" auf KI und den Umbau zum Cloud-Anbieter gegangen. Das wurde vom Markt im vergangenen Jahr noch gefeiert, doch angesichts der langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 167,4 Milliarden US-Dollar ist hier inzwischen niemandem mehr zum Feiern zumute.

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    Für Oracle ist die Lage schlimmer als jemals zuvor

    Vor wenigen Wochen senkte angesichts der turmhohen Schulden, für die Oracle inzwischen pro Quartal fast 1,5 Milliarden US-Dollar allein an Zinskosten berappen müssen, die Rating-Agentur S&P die Kreditwürdigkeit des Unternehmens herab – auf eine Stufe über "Ramsch" (BBB-).

    Jetzt hat der Markt ein neues Stresssignal geliefert: Am Dienstag kletterten die Kosten für Kreditausfallversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps (CDS), auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte. Dabei übertrafen sie laut dem Finanznachrichtendienstleister Bloomberg sogar das Niveau auf dem Höhepunkt der großen Finanzkrise 2007/08.

    Von der Rating-Agentur Fidelty wird die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls inzwischen mit 2 bis 3 Prozent angegeben. Das mag auf den ersten Blick gering wirken, liegt aber um das 7-Fache über dem Wert von beispielsweise Alphabet oder Nvidia und zeigt, wie schwach Investoren die Bilanz von Oracle im direkten Vergleich bewerten.

    Selbst wenn ein Zahlungsausfall ausbleiben sollte, dürfte allein die gestiegene sowie die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass Kreditgeber höhere Zinsen von Oracle fordern, was den Unternehmensgewinn weiter schmälern und die finanzielle Flexibilität verringern dürfte – hier darf also absolut nichts schief gehen, um die Rückzahlungsfähigkeit nicht zu gefährden.

    Oracle

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    Aktie auf Erholungskurs – aber für wie lange?

    Im am Dienstag sehr starken Gesamtmarktumfeld zeigte sich die Oracle-Aktie von den steigenden Kosten für Kreditausfallversicherungen unbeeindruckt und legte um 2,7 Prozent zu. Damit baute sie ihre jüngste Erholung deutlich aus, nachdem sie vor zwei Wochen noch auf den tiefsten Stand seit April 2024 gefallen war – solche Mehrjahrestiefs bedeuten aus charttechnischer Perspektive eigentlich starke Verkaufssignale.

    Trotz der jüngsten Kursgewinne von über einem Viertel ist die charttechnische Ausgangslage der Anteile noch immer schlecht. Oracle handelt deutlich sowohl unter der 50- als auch der 200-Tage-Linie und damit weiter klar in einem Abwärtstrend. Im Relative-Stärke-Index (RSI) war die Aktie zuletzt zwar etwas überverkauft, aber nur auf Tages- und nicht auch auf Wochen- oder gar Monatsbasis. Das zeigt, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer ihr Pulver hier noch nicht verschossen haben.

    Fazit: Am Ende könnte es ganz schnell gehen!

    Die finanziellen Belastungen durch die hohen KI-Investitionen nehmen für immer mehr Unternehmen zu. In den Bilanzen türmen sich die Verbindlichkeiten im Billionen-Bereich, werden "versteckte" Schulden, wie bereits unterzeichnete Leasing- und Liefervereinbarungen hinzugerechnet, könnte die Verschuldung laut einer Erhebung des japanischen Finanzdienstleisters Nikkei bereits bei 3 Billionen US-Dollar liegen.

    Vor allem Oracle steht im Mittelpunkt der Furcht vor Zahlungsausfällen, da sich das Unternehmen in Relation zu seinen Gewinnen und Cashflows, die längst negativ geworden sind, dramatisch verschuldet hat. Noch erscheint die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Zahlungsausfalls zwar gering, aber die Kosten für Absicherungen steigen.

    Das rüttelt an der Kreditwürdigkeit des Unternehmens und führt zu steigenden Zinskosten – genau das könnte mittel- und langfristig eine Abwärtsspirale in Gang setzen, die am Ende doch zum KI-Bankrott führt! Anlegerinnen und Anleger sollten das Papier meiden und bestenfalls als Trading-Vehikel, aber nicht als langfristige Wertanlage nutzen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 124,3EUR auf Tradegate (05. August 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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