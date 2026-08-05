Siemens Energy nach Quartalszahlen weiter auf Erholungskurs

Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 156,9 auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 125,48 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +26,76 %/+48,94 % bedeutet.