AKTIE IM FOKUS
Siemens Energy nach Quartalszahlen weiter auf Erholungskurs
- Siemens-Energy-Aktien dürften nach Zahlen zulegen
- Gamesa schreibt nach dem Quartal wieder schwarze Zahlen
- Hoher Strombedarf treibt Nachfrage nach Netztechnik
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy dürften am Mittwoch nach Quartalszahlen deutlich zulegen und sich von ihrem Ende Juli markierten tiefsten Stand seit Januar weiter erholen. Auf Tradegate zog der Kurs vorbörslich um 4,3 Prozent auf 157,42 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Der Energietechnikkonzern habe ein starkes drittes Geschäftsquartal hinter sich, lobte ein Händler. Sämtliche Kennziffern hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Wie gehofft, habe auch die Windkrafttochter Gamesa den Weg zurück zur Profitabilität gefunden. Gamesa war lange das Sorgenkind von Siemens Energy.
Der Dax-Konzern profitiert derzeit von einem sprunghaften Anstieg des Strombedarfs, der durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird. Vor allem die Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik ist hoch./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 156,9 auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +14,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 125,48 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +26,76 %/+48,94 % bedeutet.
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- Siemens Energy beschleunigte sein profitables Wachstum im dritten Quartal weiter und erreichte Rekordwerte bei Aufträgen, Umsatz und Rentabilität. Der Auftragseingang profitierte erneut hauptsächlich von der Nachfrage in den USA. Außerdem erzielte Siemens Energy den bisher höchsten Quartalsumsatz, unterstützt durch Fortschritte bei der Kapazitätserweiterung. Siemens Gamesa meldete erstmals seit dem Geschäftsjahr 2022 ein positives Ergebnis und ist auf dem besten Weg, 2026 die Break-even zu erreichen. Auch das starke Cashflow-Momentum setzte sich fort.
- Die Bestellungen erreichten einen weiteren Rekordwert von 17,9 Mrd. €. Das Wachstum wurde durch einen neuen Rekord bei Gas Services sowie starke Zuwächse bei Grid Technologies und Transformation of Industry angetrieben. Das Buch-zu-Umsatz-Verhältnis (Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz) lag bei 1,57, während der Auftragsrückstau zum Quartalsende auf 162 Mrd. € anstieg.
- Im Jahresvergleich stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis (ohne Währungsumrechnung und Portfolioeffekte) um 18,5 % auf 11,4 Mrd. €. Wachstum wurde in allen Segmenten empfohlen.
- Der Gewinn vor Sonderposten verdreifachte sich mehr als auf 1.623 Mio. €, verglichen mit 497 Millionen Euro im dritten Geschäftsjahr 2025. Alle Segmente erzielten deutliche Verbesserungen, wobei Siemens Gamesa den größten Beitrag leistete. Sonderposten beliefen sich auf minus 59 Mio. € (Q3 Geschäftsjahr 2025: positive 458 Mio. €, was hauptsächlich die Abspaltung des Energiegeschäfts von Siemens Limited, Indien, widerspiegelt). Der Gewinn von Siemens Energy belief sich auf 1.564 Mio. € (Q3 Geschäftsjahr 2025: 956 Mio. €).
- Auch der Nettogewinn stieg deutlich auf 1.188 Mio. € (Q3 Geschäftsjahr 2025: 697 Mio. €). Der entsprechende Grundgewinn je Aktie betrug 1,28 € (Geschäftsjahr 3 Quartal 2025: 0,71 €).
- Der freie Cashflow vor Steuern stieg auf 2.319 Mio. € (3. Quartal 2025: 419 Mio. €). Der starke Anstieg resultierte vor allem aus der Verbesserung des cash-effektiven Gewinns und wurde zusätzlich durch Kundenvorauszahlungen im Zusammenhang mit dem starken Auftragseingang unterstützt.
- Siemens Energy bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der nach dem Ende des ersten Halbjahres erhöht wurde, und erwartet, dass seine Gewinnmarge vor Sonderposten am oberen Ende des geführten Spannes liegen wird.
https://www.siemens-energy.com/global/en/home/press-releases/earnings-release-q3-fy-2026.html
https://de.investing.com/news/economy-news/siemens-energy-verzeichnet-ungebremste-nachfrage--gewinn-im-windgeschaft-3599628
„Um zehn Prozent sind die Gewinnschätzungen für den Kraftwerksbauer seit April gestiegen. Analysten rechnen durchschnittlich mit 3,7 Milliarden Euro Nettogewinn für das bereits Ende September endende Geschäftsjahr, nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ist ein Plus von 164 Prozent.
…
In den vergangenen zwölf Monaten ist die Siemens-Energy-Aktie um 40 Prozent gestiegen. Der Effekt aus steigenden Kursen bei noch sehr viel stärker steigenden Unternehmensgewinnen macht die Aktie günstiger als früher. Das KGV liegt mit 23,4 um knapp ein Drittel unter dem firmeneigenen Durchschnitt. Die Aktie notiert allerdings erst seit September 2020 an der Börse….
Potenzial bietet der US-Markt. Dort steuert die bei US-Präsident Trump und seiner Regierung unbeliebte Wind-, Solar- und Speicherbranche auf ihr stärkstes Jahr zu. Bereits im vergangenen Jahr waren erstmals mehr als 50 Gigawatt sauberer Kraftwerksleistung ans Netz gegangen….“
Aus Handelsblatt 30.07.20 17:59 „Auf diese sechs DAX-Aktien sollten Anleger jetzt achten“
Hinter Bezahlschranke
https://www.handelsblatt.com/cmsid/100243132.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: Sechs Aktien im Fokus: Bei welchen Papieren die Prognosen aufhellen – und bei welchen sie kippen