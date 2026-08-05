JPMORGAN stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 280 US-Dollar gesenkt , die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Fastfood-Kette befinde sich im Wandel, schrieb John Ivankoe am Mittwoch. Der Rückfall der Aktien auf 268 Dollar bedeute nur mäßiges Aufwärtspotenzial bis zu seinem neuen Kursziel. Noch niedrigere Kurse böten daher entsprechende Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:04 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 233,6EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: John Ivankoe

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 305

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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