JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 233,6EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Andy Barish
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andy Barish
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: USD
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