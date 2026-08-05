JEFFERIES stuft MCDONALDS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 233,6EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andy Barish

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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