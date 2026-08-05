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    Aktie gewinnt

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    Siemens Energy verdreifacht den Gewinn – der Klotz am Bein ist weg

    Die Aktie war einer der großen DAX-Gewinner. Jetzt kommt Barclays mit der kalten Dusche: Der Markt könnte schon zu viel Zukunft eingepreist haben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy meldet Rekordzahlen und Gewinnsprung
    • Gamesa erzielt erstmals seit 2022 wieder Gewinn
    • Barclays warnt vor überzogenen Zukunftserwartungen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Aktie gewinnt - Siemens Energy verdreifacht den Gewinn – der Klotz am Bein ist weg
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy hat Rekordwerte bei Umsatz, Marge und Auftragseingang gemeldet – und schafft zugleich die Wende bei seiner jahrelangen Problemtochter Gamesa. Die Aktie legte auf Tradegate nach Veröffentlichung der Zahlen um bis zu 3,7 Prozent zu.

    Im dritten Geschäftsquartal stieg der Auftragseingang um 8,5 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro und lag damit rund eine Milliarde Euro über den Markterwartungen. Der Umsatz kletterte um 18,5 Prozent auf den Rekordwert von 11,4 Milliarden Euro.

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    Noch stärker fiel der Gewinnsprung aus: Das bereinigte Ergebnis vor Sondereffekten verdreifachte sich auf 1,6 Milliarden Euro und übertraf die Analystenschätzungen um rund 200 Millionen Euro. Die bereinigte Marge erreichte 14,2 Prozent – 9,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr und 1,9 Punkte mehr als erwartet. Unter dem Strich verdiente Siemens Energy knapp 1,2 Milliarden Euro, ein Plus von 71 Prozent.

    Haupttreiber bleibt der Boom bei Gasturbinen und Stromnetzen. Der Auftragseingang im Gasturbinengeschäft sprang um 62 Prozent, während Umsatz und Gewinn um 20 beziehungsweise 60 Prozent zulegten. Die Nachfrage kommt vor allem von KI-Rechenzentren, Kraftwerksbetreibern und Projekten im Nahen Osten. Der gesamte Auftragsbestand belief sich Ende Juni auf 162 Milliarden Euro. Um mehr Bestellungen abarbeiten zu können, hat Siemens Energy seine Kapazitäten ausgebaut und kann inzwischen jährlich 80 statt bislang 50 Industriegasturbinen montieren.

    Die größte Überraschung lieferte jedoch Siemens Gamesa. Die Windkrafttochter erzielte mit 75 Millionen Euro erstmals seit 2022 wieder einen bereinigten Quartalsgewinn. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Verlust von 438 Millionen Euro in den Büchern gestanden. CEO Christian Bruch sprach von einer "fantastischen Leistung des Teams". Ganz überwunden ist die Krise aber noch nicht: Die Marge lag lediglich bei 2,7 Prozent, der Auftragsbestand sank auf 31 Milliarden Euro.

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    Siemens Energy bestätigte den Ausblick für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr. Der vergleichbare Umsatz soll um 14 bis 16 Prozent wachsen, die operative Marge 10 bis 12 Prozent erreichen. Das Management erwartet inzwischen das obere Ende der Margenspanne. Der Gewinn nach Steuern soll weiterhin bei rund vier Milliarden Euro liegen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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