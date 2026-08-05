DAX bei 26 400 Punkten erwartet – AMD und SpaceX unter Erwartungen

Auch der Börsenneuling SpaceX konnte nicht mit dem vorgelegten Zahlenwerk glänzen. Stattdessen aber wirken die Nachrichten von Palantir nach, die den Investoren bestätigten, dass die KI-Fantasie noch intakt ist und die Monetarisierung der hohen Investitionen gerade erst beginnt.

Gute Vorgaben aus Asien und den USA, wo trotz enttäuschender Zahlen vom Chiphersteller AMD die Anleger weiter fleißig Technologieaktien kaufen, lassen auch dem DAX keine andere Wahl, als weiter zu steigen.

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Auch heute wird der muntere Zahlenreigen fortgesetzt und im DAX haben bereits Fresenius, Infineon und DHL ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Aktien von Infineon leiden unter dem Verkaufsdruck des US-Konkurrenten AMD, konnten aber auch mit den eigenen Quartalszahlen nicht wirklich überzeugen.

Die Zahlen von Fresenius kommen dagegen gut an und schieben die Aktien vor Handelseröffnung an die vorläufige Pole-Position im DAX. Das Kern-Ergebnis pro Aktie konnte um 14 Prozent zulegen und soll künftig zwischen 10 und 15 Prozent steigen. Zusätzlich wurde der Ausblick für 2026 angehoben. Das sind Nachrichten, die Investoren derzeit hören wollen.

Im Tagesverlauf stehen noch einige Einkaufsmanagerindizes aus Europa und die ADP-Arbeitsmarktzahlen aus den USA an. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 26 200 und 26 500 Punkten bewegen.

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