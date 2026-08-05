SpaceX Aktie mit kräftigem Kurssturz -7,48 % - 05.08.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SpaceX Aktionäre einen Verlust von -22,98 % hinnehmen.

Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 100,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -8,14 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,48 %, geht es heute bei der SpaceX Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +0,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,85 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um -22,98 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,69 % 1 Monat -28,85 % 3 Monate -22,98 % 1 Jahr -22,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 08:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erwarteten Verkaufsdruck durch das Auslaufen der Haltefrist: Ab Donnerstag könnten 911 Mio. Aktien, danach weitere große Tranchen, auf den Markt kommen. Anleger rechnen mit fallenden Kursen und steigender Short-Aktivität. Fundamentale Daten sind gemischt: Umsatz und EBITDA übertrafen die Schätzungen, der Nettoverlust sank, während das EPS enttäuschte. Im Fokus bleiben Starlink, Starship, KI und langfristige Margen. Hohe Volatilität und kurzfristige Long-Positionen prägen die technische Diskussion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 758,81 Mrd. € wert.

Im DAX geht die Rekordjagd weiter, vorbörslich notiert der deutsche Leitindex bei rund 26 400 Punkten.

Laufende Entspannung beim Ölpreis und kräftige Gewinne an den asiatischen Handelsplätzen treiben den DAX weiter an. Der deutsche Leitindex steht vor dem nächsten Allzeithoch.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,47 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,08 %. Northrop Grumman verliert -0,23 %

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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