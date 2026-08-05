Fresenius Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 05.08.2026

Die Fresenius Aktie konnte bisher um +5,48 % auf 46,79€ zulegen. Das sind +2,43 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fresenius Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,79€, mit einem Plus von +5,48 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Fresenius investiert war, konnte einen Gewinn von +14,26 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fresenius Aktie damit um +4,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fresenius auf -7,42 %.

Fresenius Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,74 % 1 Monat +9,13 % 3 Monate +14,26 % 1 Jahr +9,37 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Stand: 05.08.2026, 08:38 Uhr

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,29 Mrd. € wert.

Im DAX geht die Rekordjagd weiter, vorbörslich notiert der deutsche Leitindex bei rund 26 400 Punkten.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seinen jüngsten Höhenflug am Mittwoch fortsetzen. Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkende Ölpreise und eine Rally bei weltweiten Technologie-Aktien sollten für eine fortgesetzte Rekordrally des Dax …

Dank der Hoffnung auf eine Beilegung des Iran-Krieges, sinkender Ölpreise und einer Rally bei weltweiten Technologie-Aktien dürfte die jüngste Rekordstrecke des Dax zur Wochenmitte weitergehen. In Asien und den USA legten die Kurse deutlich zu. Die …

So schlagen sich die Wettbewerber von Fresenius

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Baxter International notiert im Minus, mit -0,41 %. Fresenius notiert im Plus, mit +5,48 %. Johnson & Johnson verliert -0,11 % Siemens Healthineers notiert im Plus, mit +0,56 %.

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Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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