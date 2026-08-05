Siemens Energy Aktie steigt um +2,88 % - 05.08.2026

Die Siemens Energy Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,88 % auf 157,98€ zulegen. Das sind +4,42 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +3,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 157,98€, mit einem Plus von +2,88 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten Verluste von -12,56 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +14,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +29,44 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,84 % 1 Monat -8,50 % 3 Monate -12,56 % 1 Jahr +55,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 05.08.2026, 08:38 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Quartalszahlen von Siemens Energy: Rekordaufträge, deutlich höherer Umsatz und Gewinn, kräftiger Cashflow sowie ein erstmals wieder profitables Gamesa. Trotz bestätigtem und am oberen Ende erwarteten Ausblicks bleibt die Kursreaktion hinter den Erwartungen zurück. Diskutiert werden hohe Analystenerwartungen, mögliche Nachkäufe, die weitere Kursentwicklung und das technische Signal oberhalb der 200-Tage-Linie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,48 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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