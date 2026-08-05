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    Besonders beachtet!

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    Almonty Industries Aktie - Kurs legt am 05.08.2026 stark zu

    Am 05.08.2026 ist die Almonty Industries Aktie, bisher, um +4,17 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie - Kurs legt am 05.08.2026 stark zu
    Foto: 1296446963

    Wie hat sich die Almonty Industries-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von +4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Almonty Industries Aktie. Nach einem Plus von +5,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,995, mit einem Plus von +4,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl sich die Almonty Industries Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -30,61 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Almonty Industries Aktie damit um +13,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +49,36 %.

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    Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,94 %
    1 Monat -17,27 %
    3 Monate -30,61 %
    1 Jahr +226,29 %
    Stand: 05.08.2026, 08:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der Almonty-Aktie und die Frage, ob der Kanada-Abverkauf beendet ist. Anleger sehen bei stabiler Kursentwicklung, positiver Marktstimmung und möglichen neuen Nachrichten weiteres Aufwärtspotenzial. Technisch werden eine gute Unterstützung und die „Power Half Hour“ beobachtet. Zugleich wird betont, dass die jüngsten Kursgewinne nicht zwingend eine Verbesserung der fundamentalen Unternehmenswerte widerspiegeln.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Zur Almonty Industries Diskussion

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,45 Mrd. € wert.

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    Almonty Industries Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    +4,99 %
    +15,51 %
    -17,27 %
    -30,61 %
    +226,29 %
    +1.175,74 %
    +651,84 %
    +1.068,12 %
    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8
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