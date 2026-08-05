Advanced Micro Devices Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 05.08.2026

Die Advanced Micro Devices Aktie notiert aktuell bei 416,30€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -7,70 % nachgegeben, was einem Verlust von -34,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,18 %, geht es heute bei der Advanced Micro Devices Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Advanced Micro Devices (AMD) entwickelt x86-CPUs, GPUs und SoCs für PCs, Rechenzentren, Gaming und Embedded-Anwendungen. Kernprodukte: Ryzen-, EPYC-, Radeon- und Instinct-Chips. AMD ist Nummer 2 hinter Intel (CPUs) und konkurriert mit Nvidia (GPUs/AI). Stärken: leistungsstarke EPYC-Serverchips, Chiplet-Design, starke Position in Konsolen-SoCs (Sony, Microsoft).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Advanced Micro Devices in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +42,57 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +6,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,70 %. Im Jahr 2026 gab es für Advanced Micro Devices bisher ein Plus von +127,79 %.

Advanced Micro Devices Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,08 % 1 Monat -9,70 % 3 Monate +42,57 % 1 Jahr +170,32 %

Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Stand: 05.08.2026, 08:39 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 678,00 Mrd. € wert.

AMD übertrifft die Erwartungen mit Rekordumsatz und starkem Wachstum im KI-Geschäft. Die Aktie gibt dennoch nach.

Im DAX geht die Rekordjagd weiter, vorbörslich notiert der deutsche Leitindex bei rund 26 400 Punkten.

Laufende Entspannung beim Ölpreis und kräftige Gewinne an den asiatischen Handelsplätzen treiben den DAX weiter an. Der deutsche Leitindex steht vor dem nächsten Allzeithoch.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, NVIDIA und Co.

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +2,43 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,93 %. Broadcom legt um +0,18 % zu

Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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