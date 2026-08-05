Goldman hebt Ziel für SpaceX auf 220 Dollar - 'Buy'

Damit wirst Du seine Fans nicht erreichen - siehst Du ja hier in den Kommentaren. Mein Musk-Bullshit-Bingo:





"Ja, aber er ist reich, der Erfolg gibt ihm also Recht."

"Du bist nur neidisch."

"Was hast Du in Deinem Leben erreicht?"

"Er ist eben Visionär, das versteht nicht jeder."

"Er schläft auf dem Fabrikboden und arbeitet 100 Stunden die Woche – wie viel arbeitest Du?"

"Zeig' mir einen anderen, der Vergleichbares geschafft hat."





Das Tesla und SpaceX fundamental weitab jeglicher sinnvolle Maßstäbe bewertet ist, dass Musk immer und wieder Dinge verspricht, die dann doch nicht kommen, dass er sprichwörtlich über Leichen geht, die USA gerade dabei sind, ihre rechtsstaatlichen Grundsätze zu zerstören, DOGE einen riesigen Flurschaden in den USA angerichtet hat etc. - interessiert alles nicht.