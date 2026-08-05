ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für SpaceX auf 220 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt SpaceX-Kursziel auf 220 Dollar
- Einstufung für SpaceX bleibt unverändert auf Buy
- Goldman hebt Fortschritte im KI-Bereich hervor
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SpaceX von 205 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartalsbericht nach dem Börsendebüt habe der Weltraum- und KI-Konzern seine großen Zielmärkte untermauert, schrieb Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan am Mittwoch. Er hob die Fortschritte im KI-Bereich hervor. Diese seien der Grund für seine veränderten Prognosen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,48 % und einem Kurs von 100,7 auf Tradegate (05. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,85 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 747,45 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +122,78 %/+158,23 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 220 US-Dollar
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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GoogleKI:Vor dem Börsengang im Juni 2026 hat SpaceX einen 5:1 Aktiensplitdurchgeführt. Alle historischen Preise wurden dadurch exakt durch 5 geteilt. [https://regolith.com/news/spacex-pre-ipo-split-s1-2026-119, https://regolith.com/news/spacex-pre-ipo-split-s1-2026-119, https://spacexstock.com/spacex-finalizes-5-to-1-stock-split-ipo-approaches/]
Hier ist die berechnete Übersicht der historischen Runden, umgerechnet auf das heutige Kursniveau:
|Finanzierungsrunde / Phase
|Zeitpunkt
|Preis vor Split
|Preis nach Split (Heutige Basis)
|Status beim aktuellen Kurs (~108–110 $)
|Letztes Tender Offer vor IPO
|Dez. 2025
|421,00 $
|84,20 $
|Knapp im Plus (~30 % Gewinn)
|Sommer-Finanzierungsrunde
|Juli 2025
|212,00 (vert{} **42,40)**
|Deutlich im Plus (>150 % Gewinn)
|
|Primary Round (Externe Investoren)
|Mai 2022
|270,00 (vert{} **54,00)**
|Verdoppelt (~100 % Gewinn)
|
|Mitarbeiter-Vorzugsprogramm
|Mai 2022
|70,00 (vert{} **14,00)**
|Massiver Gewinn (~680 % Rendite)
|
|Frühe Investoren (z. B. Series G)
|2015
|~78,00 (vert{} **15,60)**
|Massiver Gewinn (~600 % Rendite)
|
Relevanz für den "Unlock" am 6. August 2026
- Der offizielle Börsen-Erstausgabepreis (IPO-Preis) lag bei 135 US-Dollar.
- Käufer, die erst beim Börsengang eingestiegen sind, liegen aktuell im Minus.
- Die Insider (aus der Tabelle oben), deren Haltefrist jetzt abläuft, haben jedoch fast alle für unter 85 Dollar gekauft
!!keine Handlungsempfehlung!!
Damit wirst Du seine Fans nicht erreichen - siehst Du ja hier in den Kommentaren. Mein Musk-Bullshit-Bingo:
Ab dem 6.08 wird der Markt überschwemmt mit Aktien📢 dann läuft die dicke Lock-up-Frist aus. Das Angebot wird den Markt wahrscheinlich komplett überfordern. Sage & schreibe 911 500 000 Aktien kommen im Bewgegung, Kurse um die 70$ voraus 💣