AKTIE IM FOKUS
Fresenius vorbörslich mit Kurssprung nach Zahlen und Ausblick
- Fresenius-Aktien steigen vorbörslich deutlich
- Gewinnziel steigt 2026 auf zehn bis 15 Prozent
- Umsatz steigt organisch um sechs Prozent, Ebit zehn
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel mit deutlichen Kursgewinnen auf Quartalszahlen und Ausblick des Krankenhausbetreibers und Pharmaherstellers reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 4,4 Prozent auf 46,30 Euro. Dies entspräche dem höchsten Stand seit März.
Fresenius blickt nach einem erfolgreichen Quartal zuversichtlicher auf 2026. Das Kern-Ergebnis je Aktie soll im laufenden Jahr um 10 bis 15 Prozent steigen. Zuvor war das Unternehmen von 5 bis 10 Prozent ausgegangen. Im zweiten Quartal legte der Umsatz organisch um sechs Prozent zu, das operative Ergebnis (Ebit) stieg währungsbereinigt um zehn Prozent.
Der Gesundheitskonzern habe ein starkes Wachstum gezeigt, konstatierte Jefferies-Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung. Die Ernährungssparte Kabi habe das Wachstum beschleunigt und bei der Klinikkette Helios sei die Profitabilität stabil./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 46,79 auf Tradegate (05. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +9,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,31 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +15,85 %/+20,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Fresenius - 578560 - DE0005785604
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Von 53€ auf 36€ sind ca. 33% Korrektur.
Könnte doch mal langsam genug sein. ?
Für mich ist Fresenius jetzt ein Kauf, weil:
- stabil wächst,
- solide Cashflows erzeugt,
- eine starke Bilanz hat,
- und ein Geschäftsmodell besitzt, das auch in 10 Jahren trägt.
Die aktuellen Zahlen zeigen:
- Organisches Wachstum +5 %
- EBIT‑Marge 11,8 %
- Core‑EPS +13 %
- Cashflow stark verbessert
- Verschuldung auf 2,6× EBITDA gesunken
Am 31.03.2026 hat Robert Möller (Vorstand Fresenius) 2.543 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Pierluigi Antonelli (Vorstand Fresenius) 4.815 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Sara Hennicken (Vorstand Fresenius) 3.391 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.