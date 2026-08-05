Fresenius vorbörslich mit Kurssprung nach Zahlen und Ausblick

Der Gesundheitskonzern habe ein starkes Wachstum gezeigt, konstatierte Jefferies-Analyst James Vane-Tempest in einer ersten Einschätzung. Die Ernährungssparte Kabi habe das Wachstum beschleunigt und bei der Klinikkette Helios sei die Profitabilität stabil./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,48 % und einem Kurs von 46,79 auf Tradegate (05. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +9,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 26,31 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +15,85 %/+20,15 % bedeutet.