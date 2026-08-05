UBS stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 12,90 auf 28,50 Euro mehr als verdoppelt und die Aktien folglich von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die jüngsten Verkäufe von Geschäftseinheiten zögen eine geringere Verschuldung nach sich, argumentierte Olivier Calvet am Dienstag. Sie ermöglichten es dem Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen, bestimmte Kreditauflagen zu erfüllen. Die entsprechenden Risiken im Zusammenhang mit einer Testfrist im November seien groß gewesen. Nach den Verkäufen könne Gerresheimer die Schulden nun umstrukturieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:07 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,11 % und einem Kurs von 28,02EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 12,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 28,50
Kursziel alt: 12,90
Währung: EUR
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