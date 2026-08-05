2015 und TSSA bekannt zu geben, die die betriebliche Qualität und das technische Sicherheitsmanagement stärkt

Wichtige behördliche Zulassungen und Zertifizierungen im Qualitätsmanagement versetzen den an der CSE notierten Anbieter von sauberen Energietechnologien in die Lage, die Kommerzialisierung zu beschleunigen und potenziell bedeutende Unternehmensaufträge zur Herstellung und zum Vertrieb von emissionsfreien Heizsystemen für Privathaushalte und Gewerbe zu gewinnen, die Wasserstoff als Wärmeenergiequelle nutzen.

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 4. August 2026 / Kleen-Hy-Dro-Gen Inc. (das „Unternehmen“) (CSE:KLN) freut sich bekannt zu geben, dass es für sein Flaggschiffprodukt, das KLEEN HEAT On-Demand-Wasserstoff-Heizsystem, offiziell sowohl die Zertifizierung nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001:2015 als auch die Zertifizierung durch die Aufsichtsbehörde „Technical Standards and Safety Authority“ („TSSA“) erhalten hat.

Diese doppelte Zertifizierung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar und bestätigt durch eine unabhängige Überprüfung durch Dritte die Qualitätssicherungsstruktur, die Standards des Engineering sowie die Einhaltung der behördlichen Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit der Kleen-Heat-Technologie. Damit kommt das Unternehmen seinem Ziel näher, das System sicher in Heizungsanwendungen ohne CO₂-Emissionen einzusetzen.

BEHÖRDLICHE UND QUALITÄTSZERTIFIZIERUNGEN:

ISO 9001:2015-Zertifizierung: Vollständige Zertifizierung nach internationalen Normen für Qualitätsmanagementsysteme (QMS), einschließlich risikobasierter Betriebsplanung, strenger Qualitätsmanagementprozesse für Kunden und kontinuierlicher Prozessoptimierung.

TSSA-Zertifizierung: Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und technischen Sicherheitsstandards, die von der Technical Standards and Safety Authority (TSSA) der Provinz Ontario vorgeschrieben sind; damit wird die offizielle behördliche Genehmigung für den Betrieb spezialisierter technischer Systeme und Druckgeräte mit einer kanadischen Registrierungsnummer erteilt.

Die Zertifizierung nach ISO 9001:2015 wurde nach einem umfassenden unabhängigen Audit der Unternehmensprozesse, der Arbeitsabläufe im Bereich des Engineerings, des Lieferkettenmanagements und der Qualitätskontrollsysteme des Unternehmens erteilt. ISO 9001:2015 gilt weltweit als der Goldstandard für Qualitätsmanagement und erfordert nachweisliche Führungsverantwortung, Risikomanagement und kontinuierliche Verbesserung.