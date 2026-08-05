Mensch und Maschine Software Aktie steigt auf 37,55€ - 05.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Mensch und Maschine Software. Mit einer Performance von +2,88 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mensch und Maschine Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,55€, mit einem Plus von +2,88 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Der heutige Anstieg bei Mensch und Maschine Software konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,14 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -4,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,14 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Mensch und Maschine Software -18,72 % verloren.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,30 % 1 Monat +0,14 % 3 Monate -8,14 % 1 Jahr -27,90 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 05.08.2026, 08:53 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 643,95 Mio. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Mensch und Maschine Software

Nemetschek, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %.

Mensch und Maschine Software Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.