Ölpreise fallen dritten Tag in Folge - Preis für Brent-Öl unter 79 Dollar
- Ölpreise fallen nach starkem Vortagsrückgang weiter
- USA, Iran und Oman planen Öffnung der Hormusstraße
- Vereinbarung zur Schifffahrt bleibt unbestätigt
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gefallen. Nach dem starken Rückgang vom Vortag mit der Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg ging es mit den Notierungen am Ölmarkt aber nur noch leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 78,84 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein halbes Prozent tiefer als am Vortag.
Wie das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtete, sollen die USA, der Iran und der Oman kurz vor einer vorübergehenden Vereinbarung zur Öffnung der Schifffahrtsroute durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus stehen. Die US-Regierung strebe eine entsprechende Ankündigung für den späteren Verlauf des Mittwochs an. Der Vorschlag soll demnach vorsehen, dass keine Maut oder Gebühren erhoben werden.
Bisher gibt es noch keine offizielle Bestätigung einer Vereinbarung. "Knackpunkte dürften die künftige Kontrolle über die Schifffahrtswege sein sowie die Ausgestaltung der Verhandlungen über ein neues Nuklearabkommen", heißt es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank.
Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch zu einem möglichen Abkommen gezeigt und vor Reporter erklärt, dass die Verhandlungen "sehr gut voran" kämen. Demnach seien in Kürze weitere Informationen zu erwarten./jkr/jha/
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.
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