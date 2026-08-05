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    AKTIE IM FOKUS

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    Springer Nature vorbörslich stark - Optimistischer für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Springer-Nature-Aktien steigen vorbörslich deutlich
    • Umsatzwachstum soll nun rund 6 Prozent erreichen
    • Erlöse und Ergebnis übertreffen Konsensschätzungen
    AKTIE IM FOKUS - Springer Nature vorbörslich stark - Optimistischer für 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Springer Nature haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel nach den Halbjahreszahlen und einem aufgehellten Ausblick des Wissenschaftsverlags merklich Auftrieb erhalten. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt um 4,8 Prozent auf 19,52 Euro.

    Das Unternehmen geht nach Zuwächsen im ersten Halbjahr von etwas besseren Geschäften im Gesamtjahr aus. So soll das organische Umsatzwachstum bei rund 6 Prozent liegen statt bei 5 bis 6 Prozent. Auch bei der operativen Ergebnismarge zeigte sich der Vorstand nun etwas optimistischer.

    Die Erlöse und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Daniel Kerven in einer ersten Reaktion. Er geht von leicht steigenden Marktprognosen für 2026 aus./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 19,08 auf Tradegate (05. August 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um +1,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,84 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +24,35 %/+60,62 % bedeutet.





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