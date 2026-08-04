Quartalszahlen überraschten positiv!

Die Klagewelle, die sich Bayer mit der Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto eingehandelt hatte, belastet das Unternehmen seit Jahren und verursachte Kosten in Höhe von vielen Milliarden US-Dollar. Das richtungsweisende Urteil des US-Supreme-Courts im Glyphosat-Streit verschafft Bayer nun den erhofften Rückenwind im Kampf gegen die milliardenschweren Klagen in den USA. Der Konzern beabsichtigt, diesen juristischen Erfolg zu nutzen, um einen Sammelvergleich voranzutreiben und sich wieder stärker auf das operative Geschäft zu konzentrieren. Der Oberste Gerichtshof der USA entschied Ende Juni, dass Kläger Bayer nicht wegen eines fehlenden Krebswarnhinweises auf dem Etikett des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup verklagen können. Die US-Umweltschutzbehörde EPA hatte Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft und die Verwendung von Etiketten ohne entsprechenden Warnhinweis genehmigt.

Die Schwächephase der Bayer-Aktie, die seit dem Allzeithoch am 13. April 2015 bei 144,12 Euro andauerte, hat sich inzwischen in eine Kurserholung verwandelt. Nach einem deutlichen Kurseinbruch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 12. November 2024 schwenkte der Kurs in eine Bodenbildung. Nach dem letzten Test der Unterstützung bei 18,375 Euro infolge des Kurseinbruchs am Liberation-Day (Anfang April 2025) stieg der Aktienkurs deutlich an. Vom Tief bei 18,375 Euro am 7. April 2025 erhöhte sich der Kurs zeitweise um 164 Prozent auf 48,25 Euro und stabilisiert sich auf diesem hohen Niveau. Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 54 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal am gestrigen Dienstag konnte die Marktteilnehmer positiv überraschen, wodurch der Kurs an diesem Tag um bis zu 3 Prozent fester notierte. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Aktienkurs den leichten Rücksetzer auf 45,49 Euro hinter sich lässt und in der näheren Zukunft fester notieren könnte. Zum fairen Wert der DZ Bank bei 60 Euro besteht noch ein Potenzial von rund 23 Prozent an Kursgewinn.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Es scheint, als habe Bayer durch die höchstrichterliche Entscheidung des Supreme Court in der Glyphosat-Causa das Gröbste überwunden. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY1LKP) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Bayer AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,79 profitieren. Das Ziel sei bei 55,91 Euro angenommen (2,02 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 41,98 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,62 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY1LKP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,25 – 1,26 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 35,97 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 35,97 Euro akt. Kurs Basiswert: 48,25 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,02 Euro Hebel: 3,79 Kurschance: + 60 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

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