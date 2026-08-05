BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum zweiten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe die Konsensschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alex Irving am Dienstag. Streiks und höhere Treibstoffpreise hätten belastet. Mit Blick auf die Kosten mache das Unternehmen aber Fortschritte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:04 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 8,528EUR auf Tradegate (05. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
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