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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg bestätigt Elmos mit Kursziel 215 Euro
    • Elmos meldet zum dritten Mal zweistelliges Wachstum
    • Elmos wächst stärker als der Auto-Halbleitermarkt
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Chip-Hersteller habe das dritte Quartal in Folge prozentual zweistelliges Wachstum jeweils auf Jahressicht erzielt, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagnachmittag. Das Unternehmen entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und als die direkten Kontrahenten./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Elmos Semiconductor

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    ISIN:DE0005677108WKN:567710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 143,8 auf Tradegate (05. August 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+47,87 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 215 Euro



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