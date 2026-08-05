ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro
- Berenberg bestätigt Elmos mit Kursziel 215 Euro
- Elmos meldet zum dritten Mal zweistelliges Wachstum
- Elmos wächst stärker als der Auto-Halbleitermarkt
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Der Chip-Hersteller habe das dritte Quartal in Folge prozentual zweistelliges Wachstum jeweils auf Jahressicht erzielt, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagnachmittag. Das Unternehmen entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und als die direkten Kontrahenten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 16:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 143,8 auf Tradegate (05. August 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+47,87 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 215 Euro
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Quelle: Elmos Semiconductor Insidertrades
Am 11.05.2026 hat Thomas Lehner (Aufsichtsrat Elmos Semiconductor) 3.305 Aktien, zu einem Kurs von 177,36 EUR verkauft.
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Quelle: Elmos Semiconductor Insidertrades
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