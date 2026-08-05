Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 143,8 auf Tradegate (05. August 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um -1,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+47,87 % bedeutet.