JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energietechnikkonzern habe querbeet die Erwartungen übertroffen, schrieb Phil Buller in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Unternehmen habe die Ziele leicht erhöht, aus Anlageperspektive gebe es keinen Anlass für Skepsis./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,28 % und einem Kurs von 157,1EUR auf Tradegate (05. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
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