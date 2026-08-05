JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Dem Logistikkonzern sei die Rückkehr zu starkem Volumenwachstum gelungen, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte zuvorderst für das Expressgeschäft. Das Unternehmen habe von günstigen Basiseffekten profitiert, es gebe aber auch Hinweise auf eine Markterholung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 57,50EUR auf Tradegate (05. August 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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